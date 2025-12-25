Arda Güler’e benzerliğiyle dikkat çeken bir genç kızın fotoğrafı sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntü, kullanıcılar arasında “Yapay zeka mı?” tartışmalarına yol açtı. Genç kız çıkan iddialara cevap vererek “Yapay zeka değilim” dedi.

Arda Güler'e olan benzerliğiyle sosyal medyada gündem olan bir genç kızın görüntüsü kısa sürede büyük ilgi topladı. Fotoğrafı sosyal medyada hızla paylaşılırken, benzerlik tartışmalarını da beraberinde getirdi. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntünün yapay zeka ürünü olup olmadığını sorguladı.

SOSYAL MEDYADA DİKKAT ÇEKTİ

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in adı bu kez sahadaki performansıyla değil, sosyal medyada ortaya çıkan benzerlikle gündeme geldi. Instagram üzerinden paylaşılan ve Arda Güler’e benzerliğiyle dikkat çeken genç kızın görüntüsü kısa sürede viral olurken, kullanıcıların ilgisi ve yorumları da hızla arttı.

AÇIKLAMA YAPTI: YAPAY ZEKA DEĞİLİM

Paylaşımlar altında özellikle "Yapay zeka ürünü mü?" sorusu dikkat çekti. Genç kız hakkında çıkan iddialar üzerine açıklama yapmak zorunda kaldı. Görüntünün gerçek olduğunu ve herhangi bir yapay zeka çalışmasıyla ilgisinin bulunmadığını belirten genç kız, “Yapay zeka değilim. İlginiz için teşekkür ederim” dedi.

Futbolla ilgili yorum da yapan isim, “Hayır Fenerbahçe’ye dönmeyeceğim. Real Madrid’te her şey yolunda merak etmeyin” diyerek esprili bir dil kullandı.

