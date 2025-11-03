Çankırı'da korkutan deprem! AFAD ilk verileri paylaştı
Çankırı son dakika bir depremle sallandı. Çankırı Merkez'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Çankırı'nın yanı sıra Çorum'dan da hissedildi.
Son dakika deprem haberi... Çankırı'nın merkez ilçesinde saat 08.38'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DEPREM ÇORUM'DAN HİSSEDİLDİ
Çankırı merkezli 3,5 büyüklüğündeki korkutan deprem, Çankırı'nın yanı sıra Çorum'dan da hissedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3,6 olarak rapor etti.
