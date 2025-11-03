Borsa 10 ayda %11 prim yaptı! 12 hissede yükseliş %100’ü aştı

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının tamamlanmasına iki ay kala borsanın ocak-ekim performansı da belli oldu. Geçen yılı %31,60 primle 9.830 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi, geçen hafta ekim ayı kapanışını 10.971 seviyesinden gerçekleştirdi. Böylece endeks, bu yılın ilk 10 ayında %11,61 prim yaptı.

AĞUSTOSTA REKOR GELDİ

Öte yandan endeks bu sene ağustos ayında 11.605 ile tüm zamanların TL bazında zirve seviyesini de test etti. BİST 100’de yıllık düşük seviye ise mart ayında 8.872 ile görüldü.

BİST 100 kapsamında işlem gören hisselerin bu yılki performanslarına bakıldığında; 12 hissede prim %100’ün üzerinde gerçekleşti. 60 hisse ilk 10 ayda nominal olarak prim yaparken, 40 hisse negatif performansla yoluna devam ediyor.

10 AYDA EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE

Ocak-Ekim 2025 döneminde en çok yükselen BİST 100 hisseleri şöyle:

1-DSTKF: 643,00 TL (%1.268,66)

2-PASEU: 133,00 TL (%349,93)

3-MAGEN: 29,58 TL (%284,16)

4-RALYH: 198,20 TL (%255,73)

5-KTLEV: 14,01 TL (%211,60)

6-IEYHO: 34,14 TL (%209,80)

7-GRTHO: 459,75 TL (%207,53)

8-ASELS: 203,60 TL (%180,83)

9-KUYAS: 50,90 TL (%145,89)

10-EFOR: 141,80 TL (%142,45)

BİST 100 kapsamında işlem gören ENERY ve DAPGM hisseleri de ilk 10 ayda sırasıyla %136,47 ve %104,07 primle, yükselişte %100 barajını aşan diğer 2 hisse oldu.

10 AYDA EN ÇOK DÜŞEN 10 HİSSE

Ocak-Ekim 2025 döneminde en çok düşen BİST 100 hisseleri ise şunlar oldu:

1-VESTL: 33,32 TL (%-53,27)

2-TUREX: 8,51 TL (%-48,39)

3-TSPOR: 1,27 TL (%-41,02)

4-YEOTK: 34,32 TL (%-33,62)

5-REEDR: 10,16 TL (%-29,20)

6-SASA: 3,07 TL (%-24,57)

7-AEFES: 14,53 TL (%-23,53)

8-ZOREN: 3,35 TL (%-23,17)

9-TTRAK: 547,00 TL (%-22,46)

10-ARCLK: 110,60 TL (%-22,11)