Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa 10 ayda %11 prim yaptı! 12 hissede yükseliş %100’ü aştı

Borsa 10 ayda %11 prim yaptı! 12 hissede yükseliş %100’ü aştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsa 10 ayda %11 prim yaptı! 12 hissede yükseliş %100’ü aştı
Borsa İstanbul, BİST 100, Prim, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi ekim ayı kapanışını 10.971 seviyesinden gerçekleştirdi. Böylece endeks, yılın ilk 10 ayında %11,61 prim yaptı. Bu yıl halka arz olan ve BİST 100 kapsamında işlem gören Destek Finans Faktoring, %1.268,66 primle en çok yükselen hisse oldu. 12 hissede prim %100’ü aşarken; 40 hisse ilk 10 ayda değer kaybı yaşadı…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- 2025 yılının tamamlanmasına iki ay kala borsanın ocak-ekim performansı da belli oldu. Geçen yılı %31,60 primle 9.830 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi, geçen hafta ekim ayı kapanışını 10.971 seviyesinden gerçekleştirdi. Böylece endeks, bu yılın ilk 10 ayında %11,61 prim yaptı.

AĞUSTOSTA REKOR GELDİ

Öte yandan endeks bu sene ağustos ayında 11.605 ile tüm zamanların TL bazında zirve seviyesini de test etti. BİST 100’de yıllık düşük seviye ise mart ayında 8.872 ile görüldü.

BİST 100 kapsamında işlem gören hisselerin bu yılki performanslarına bakıldığında; 12 hissede prim %100’ün üzerinde gerçekleşti. 60 hisse ilk 10 ayda nominal olarak prim yaparken, 40 hisse negatif performansla yoluna devam ediyor.

Borsa 10 ayda %11 prim yaptı! 12 hissede yükseliş %100’ü aştı - 1. Resim

10 AYDA EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE

Ocak-Ekim 2025 döneminde en çok yükselen BİST 100 hisseleri şöyle:

1-DSTKF: 643,00 TL (%1.268,66)

2-PASEU: 133,00 TL (%349,93)

3-MAGEN: 29,58 TL (%284,16)

4-RALYH: 198,20 TL (%255,73)

5-KTLEV: 14,01 TL (%211,60)

6-IEYHO: 34,14 TL (%209,80)

7-GRTHO: 459,75 TL (%207,53)

8-ASELS: 203,60 TL (%180,83)

9-KUYAS: 50,90 TL (%145,89)

10-EFOR: 141,80 TL (%142,45)

BİST 100 kapsamında işlem gören ENERY ve DAPGM hisseleri de ilk 10 ayda sırasıyla %136,47 ve %104,07 primle, yükselişte %100 barajını aşan diğer 2 hisse oldu.

Borsa 10 ayda %11 prim yaptı! 12 hissede yükseliş %100’ü aştı - 2. Resim

10 AYDA EN ÇOK DÜŞEN 10 HİSSE

Ocak-Ekim 2025 döneminde en çok düşen BİST 100 hisseleri ise şunlar oldu:

1-VESTL: 33,32 TL (%-53,27)

2-TUREX: 8,51 TL (%-48,39)

3-TSPOR: 1,27 TL (%-41,02)

4-YEOTK: 34,32 TL (%-33,62)

5-REEDR: 10,16 TL (%-29,20)

6-SASA: 3,07 TL (%-24,57)

7-AEFES: 14,53 TL (%-23,53)

8-ZOREN: 3,35 TL (%-23,17)

9-TTRAK: 547,00 TL (%-22,46)

10-ARCLK: 110,60 TL (%-22,11)

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İngiltere'de trende bıçaklı dehşet! Ortalık kan gölüne döndü, 2 şüpheli gözaltında'Kurasız' ve 'özel hac' tuzağına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 4 firmaya ceza yağdı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Konut yatırımcısı bu şehirleri tercih etti! Satışların en çok ve en az arttığı iller - EkonomiKonut yatırımcısı bu şehirleri tercih etti'Kurasız' ve 'özel hac' tuzağına karşı Ticaret Bakanlığı harekete geçti: 4 firmaya ceza yağdı - Ekonomi'Kurasız ve özel hac' yalanına ceza yağdı!TİGEM ihale ile yüzlerce keçi satacak - EkonomiTİGEM ihale ile yüzlerce keçi satacakEmeklilikte yeni devrim gibi yeni dönem! Uzun çalışana yüksek maaş dönemi başlıyor - EkonomiEmeklilikte devrim! Yeni dönem yoldaKahve severler dikkat, marka tüm ürünlerini toplatıyor! İçinden mantar özü çıktı... - EkonomiKahve severler dikkat, tüm ürünler toplatılıyor!Altın fiyatlarında dip görüldü mü? Ons ve gramda yeni hafta nasıl başladı?  - EkonomiAltın fiyatlarında dip görüldü mü?
Sonraki Haber Yükleniyor...