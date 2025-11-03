Altın fiyatlarında dip görüldü mü? Ons ve gramda yeni hafta nasıl başladı? 

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı geçen hafta %-2,71 değer kaybederek 4.002 dolardan kapanış yapmıştı. Onsta kasım ayının ve haftanın ilk işlem gününde de 4.000 dolara yakın dengelenme çabası dikkat çekiyor.

3 Kasım 2025 gram altın fiyatı da (TSİ 06:00 itibarıyla) 5.410 TL’den günde başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram satış fiyatı sabah saatlerinde 5.650 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.220 TL’den gerçekleşiyor. Altın fiyatlarında hafta başında düşük volatilite ve yatay bir eğilim dikkat çekiyor.

TİCARET ANLAŞMALARI

Geçen hafta altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında ABD Başkanı Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi; indirimli gümrük vergilerini uzatma, ihracat kısıtlamalarını hafifletme ve diğer ticaret engellerini ortadan kaldırma konusunda anlaştılar. Bu gelişmeler ticaret savaşları endişelerinin de azalmasını beraberinde getirerek, piyasalarda risk iştahını destekledi.

Öte yandan Çin’in, altın satışlarında vergi teşvikini kaldırmasının yansımaları da takip edilirken; perakende fiyatların artması ve fiziki talebin zayıflayabileceği belirtiliyor.

FED BEKLENTİLERİ

Bu arada ABD Merkez Bankası, geçen hafta beklenen faiz indirimini gerçekleştirdi. Ancak FED Başkanı Powell, hükümetin kapanması sebebiyle açıklanamayan bazı ekonomik verilere dikkat çekerek, aralık ayın için bir faiz indiriminin daha “garanti olmadığı” mesajını verdi.

Powell’ın açıklamaları öncesinde aralıkta da faiz indirimi tahminleri %90’ın üzerinde seyrederken; CME FED Watch platformunda bu hafta başında tahminler, %69,2 seviyesine kadar geriledi. Faiz indirimi beklentisinin gerilemesi de ons fiyatını aşağı çekti.

DOLAR ENDEKSİ

Dolar endeksinin geçen hafta yeniden 100 seviyesine doğru hareketlenmesi ve 3 ayın en yüksek seviyelerinde yönelmesi de değerli metallerde satış baskısını artırdı.