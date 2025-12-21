Milyonluk çantayı teslim ettiler! İçerisine baktık, altın doluydu
İstanbul Bağcılar’da yolda buldukları yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki altın dolu çantayı sahibine teslim eden iki çocuk, örnek davranışlarıyla takdir topladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın ziyaret ettiği çocuklar, " "Elimize aldığımızda ağırdı. İçerisine baktık, altın doluydu, kuyumcunun kartı da vardı" sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
- Samir Hasanova (13) ve Selim Bayhan (12) arkadaşlarıyla birlikte yolu üzerinde buldukları çantanın içinde altın buldular.
- Çocuklar çantanın içinde bulunan bir kartvizitten altınların alınmasının neresinden anlaşıldı.
- Çocuklar ve çevredeki bir esnaf altınları sahibine teslim etmek için kuyumcuya gittiler.
- Bulunan altınların değerinin yaklaşık 1 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi.
- Altının sahibi çocukların dürüstlüğünden dolayı onlara ödül verdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, NSosyal medya hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri paylaştı.
İstanbul Bağcılar'da yolda buldukları içi altın dolu bir çantayı sahibine ulaştırmayı başaran Samir Hasanova (13) ve Selim Bayhan'ı (12) ve ailelerini tebrik eden Kacır, şöyle konuştu:
"Biz sizi internette gördük. Maalesef hep olumsuz şeyler haber oluyor. Böyle güzel bir şeyin olması, duyulması olması benim çok hoşuma gitti. Böyle pırıl pırıl gençlerin olmasından çok mutlu olduk. Biz de sizinle gurur duyduk. Hayat boyu doğru dürüst şekilde yola devam edersiniz inşallah."
"İÇİ ALTIN DOLUYDU"
Görüşmenin ardından Bakan Kacır, çocuklara diz üstü bilgisayarın yanı sıra TEKNOFEST montu da hediye etti.
Kemalpaşa Mahallesi'nde yolda yürürken içinde altın olan çantayı bulan 2 çocuk, çantayı çevredeki bir esnafa götürmüştü.
Esnaf çantanın içinde bulunan kartvizitten altınların alındığı kuyumcuyu tespit etmiş, esnaf ve 2 çocuk, kuyumcuya giderek altınları sahibine teslim etmişti.
Bulunan çantanın içindeki altınların yaklaşık değerinin 1 milyon 300 bin lira olduğu, altınların sahibinin çocuklara ödül verdiği öğrenilmişti.
Öte yandan, çocukların ve esnafın çantanın sahibini bulmak için bir kuyumcuya girmesi iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.