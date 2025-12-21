Çorum FK, Sakaryaspor'u eli boş gönderdi
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Arca Çorum FK, sahasında Sakaryaspor'u 2-0 yendi.
Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Samudio ve 79. dakikada Oğulcan Çağlayan kaydetti.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Çağrı Yıldırım, Burak Sami Şad
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Ferhat Yazgan, Aleksic (Dk. 64 Oğulcan Çağlayan), Yusuf Erdoğan (Dk. 90+5 Taha İbrahim Rençber), Pedrinho, Samudio (Dk. 89 Kerem Kalafat), Cemali Sertel, Erkan Kaş, Caner Osmanpaşa, Eze (Dk. 64 Atakan Akkaynak)
Sakaryaspor: Szumski, Batuhan Çakır (Dk. 66 Kolovetsios), Sadık Çiftpınar (Dk. 46 Kobiljar), Zwolinski (Dk. 75 Akuazaoku), Emre Demir (Dk. 75 Yedder), Serkan Yavuz, Salih Dursun, Burak Altıparmak (Dk. 90 Mirza Cihan), Vukovic, Burak Çoban, Eren Erdoğan
Goller: Dk. 10 Samudio, Dk. 79 Oğulcan Çağlayan (Arca Çorum FK)
Sarı kartlar: Dk. 13 Sadık Çiftpınar, Dk. 80 Burak Altıparmak (Sakaryaspor), Dk. 37 Eze (Arca Çorum FK)