Erdoğan liderliğinde çeyrek asra... AK Parti 23 yıldır kesintisiz iktidarda!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001’de kurulan AK Parti, Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, 3 Kasım 2002’den bu yana en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan partisi olma ünvanını da kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt’te okuduğu bir şiir yüzünden 1999’da 10 ay hapse mahkûm edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevinden tahliye edildikten sonra çalışmalarına başladı. Bu süreçte Türkiye’yi dolaşan Erdoğan liderliğindeki “Erdemliler Hareketi”, 14 Ağustos 2001’de “AK Parti” adıyla siyaset sahnesine çıktı.

23 YILDIR KESİNTİSİZ DEMOKRASİ

Siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan’ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iktidara gelen AK Parti, kurduğu hükûmetlerle 23 yıldır iktidarını sürdürüyor.