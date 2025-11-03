Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Erdoğan liderliğinde çeyrek asra... AK Parti 23 yıldır kesintisiz iktidarda!

Erdoğan liderliğinde çeyrek asra... AK Parti 23 yıldır kesintisiz iktidarda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Erdoğan liderliğinde çeyrek asra... AK Parti 23 yıldır kesintisiz iktidarda!
AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, İktidar, Parti, Siyasi Yasak, Efkan Ala, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

3 Kasım 2002’de iktidara gelen AK Parti, zirvede 24’üncü yıla giriyor. AK Parti, en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan parti oldu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2001’de kurulan AK Parti, Türk siyasi tarihinin çok partili döneminde, 3 Kasım 2002’den bu yana en uzun süre kesintisiz iktidarda kalan partisi olma ünvanını da kazandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini sürdürürken Siirt’te okuduğu bir şiir yüzünden 1999’da 10 ay hapse mahkûm edilen ve siyasi yasaklı olan Erdoğan, Pınarhisar Cezaevinden tahliye edildikten sonra çalışmalarına başladı. Bu süreçte Türkiye’yi dolaşan Erdoğan liderliğindeki “Erdemliler Hareketi”, 14 Ağustos 2001’de “AK Parti” adıyla siyaset sahnesine çıktı.

23 YILDIR KESİNTİSİZ DEMOKRASİ

Siyasi yasaklı olan Genel Başkan Erdoğan’ın aday olamadığı 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde iktidara gelen AK Parti, kurduğu hükûmetlerle 23 yıldır iktidarını sürdürüyor.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ “AK Parti de milletimiz de lider de dimdik durdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir zaman şapkasını alıp gitmedi. Her türlü saldırıya karşı demokratik mücadele azminden geri adım atmadı. Her zaman millete güvendi ve kriz anında millete başvurdu”dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türk askerinin Gazze görevi netleşiyor! İsrail engel olamayacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Türk askerinin Gazze görevi netleşiyor! İsrail engel olamayacak - GündemTürk askerinin Gazze görevi netleşiyorYedi ülke Gazze için İstanbul’da toplanıyor! Bakan Fidan ev sahipliği yapacak - GündemYedi ülke Gazze için İstanbul’da toplanıyor!Türkiye-Ermenistan sınırında deprem! Kars ve Ardahan'da hissedildi - GündemTürkiye-Ermenistan sınırında deprem! 4.2 ile salladıİyi Parti lideri Dervişoğlu'nun sözleri ters tepti: Espriyi duyan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, salonu terk etti - GündemEspriyi duyan belediye başkanı salonu terk ettiBalıkesir'de korkutan deprem! Bursa ve Manisa'dan da hissedildi - GündemBalıkesir'de korkutan deprem! Çevre iller sallandıMuğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında - GündemMuğla'da ormanlık alanda yangın! Alevler kontrol altında
Sonraki Haber Yükleniyor...