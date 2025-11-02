COP31 yarışı kilitlendi! Türkiye çekilmedi, Avustralya Başbakanı Erdoğan’a mektup yazdı

2026 Kasım’ında yapılacak COP31 zirvesi için yarışan Türkiye ve Avustralya arasında aylardır süren anlaşmazlık çözülemedi.

BM’nin belirlediği son tarihin aşılmasına rağmen tartışmalar devam ediyor.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, Canberra’da gazetecilere yaptığı açıklamada, "Konuya ilişkin henüz nihai bir karar süreci yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazdım, görüşmelerimiz sürüyor. İki teklif olduğunda ve uzlaşı sağlanmadığında iş zorlaşıyor" dedi.

"PASİFİK ÜLKELERİ SAVUNMASIZ"

Albanese, Avustralya’nın teklifinin Pasifik ülkeleriyle ortak hazırlandığını belirterek, "Tuvalu ve Kiribati gibi ülkeler için iklim değişikliği varoluşsal bir tehdit. Bu nedenle onların çıkarlarını korumak bizim için öncelikli" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ ADAYLIĞI"

Türkiye, COP31 ev sahipliği için 2022 yılında resmen başvurmuş, aday dosyasında Avrupa ile Asya arasında köprü konumunu ve gelişmiş–gelişmekte olan ülkeleri bir araya getirme kapasitesini vurgulamıştı.

Ankara ayrıca, Antalya’yı aday şehir olarak göstermiş; Akdeniz’deki konumu, düşük karbon ayak izi ve güçlü lojistik altyapısıyla COP standartlarını karşıladığını belirtmişti.

Birleşmiş Milletler, temmuz ayında iki ülkeye "uzlaşı çağrısı" yapmış ve sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğini bildirmişti. Ancak Türkiye ve Avustralya arasında henüz bir anlaşmaya varılamadı.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ POZİSYONU

ABD merkezli ABC News, geçtiğimiz ay yayınladığı analizde bu süreci "Ankara’nın küresel rolünü artıracak bir fırsat" olarak değerlendirdi.

Haberde "Türkiye, COP31 için çekilmedi ve masadaki güçlü konumunu koruyor." ifadeleri öne çıktı.

20 binden fazla delegenin katılması beklenen COP31 için kararın önümüzdeki haftalarda açıklanması öngörülüyor.