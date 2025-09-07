Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
COP31 Zirve yarışı kızıştı: Türkiye ve Avustralya sahadan çekilmiyor!

COP31 Zirve yarışı kızıştı: Türkiye ve Avustralya sahadan çekilmiyor!

COP31 ev sahipliği yarışı giderek sertleşiyor. Türkiye ve Avustralya, 2026’da düzenlenecek dev iklim zirvesini kendi topraklarında yapmak için ısrarcı. Ankara geri adım atmıyor, Canberra da masadan kalkmıyor. BM ise iki ülkeye “krizi hızla çözün” uyarısı yaptı.

ABC’nin haberine göre, 2026 Kasım’ında yapılacak COP31 zirvesi için yarışan iki ülke arasında aylardır süren anlaşmazlık çözülemedi. 

Avustralya, zirveyi Adelaide’de düzenleyerek temiz enerjiye geçişini dünyaya tanıtmak istiyor. Ancak Türkiye, ev sahipliği hakkından çekilmeyi reddediyor.

BM İklim Başkanı Simon Stiell de iki ülkeyi uyararak, “Kararın gecikmesi sürece yardımcı olmuyor, hızlıca çözülmeli” açıklamasında bulundu.

ERDOĞAN-ALBANESE GÖRÜŞMESİ KRİTİK

Habere göre, Avustralya lideri Albanese, BM Genel Kurulu için gideceği New York’ta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile masaya oturacak.

Görüşmede, ev sahipliği anlaşmazlığının çözülmesi için kritik adımların atılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ POZİSYONU

ABD medyası, bu süreci Ankara’nın küresel rolünü artıracak bir fırsat olarak değerlendirdi. Haberde şu ifadeler öne çıktı:

“Türkiye, COP31 için çekilmedi ve masadaki güçlü konumunu koruyor.”

Zirveye 20 binden fazla delegenin katılması bekleniyor ve kararın kısa süre içinde açıklanması öngörülüyor.

