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Tarihi ayar! Libya ilk kez Türkiye mutabakatına dayanarak Yunanistan’ı BM’ye şikayet etti

Kaynak: Dış Haberler
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Tarihi ayar! Libya ilk kez Türkiye mutabakatına dayanarak Yunanistan’ı BM’ye şikayet etti
Libya, Türkiye, Yunanistan, BM, Doğu Akdeniz, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Libya yönetimi, Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarını ihlal eden Yunanistan’ı Birleşmiş Milletler’e ilk kez resmi bir belgeyle şikayet etti. Türkiye-Libya deniz mutabakatını dayanak gösteren Trablus yönetimi, Yunanistan’ın hukuksuz ruhsat adımlarını “açık ihlal” ilan etti.

Libya yönetimi, Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle Yunanistan’ı Birleşmiş Milletler’e resmi olarak şikayet etti.

Libya, Girit’in güneyindeki tartışmalı bölgeler için yapılan ruhsatlandırmayı uluslararası hukuka aykırı bulduğunu açıkladı.

Tarihi ayar! Libya ilk kez Türkiye mutabakatına dayanarak Yunanistan’ı BM’ye şikayet etti - 1. Resim

İLK KEZ! RESMİ BİLDİRİYLE BM'YE TAŞINDI

Trablus yönetimi, Yunanistan’ın 12 Haziran’da Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanan münhasır ekonomik bölge (MEB) haritasında Libya ile Yunanistan arasındaki çözümlenmemiş deniz alanlarını arama ve işletme için tahsis ettiğini ifade etti.

Libya hükümeti, bu adımı egemenlik haklarının açık ihlali olarak nitelendirerek uluslararası hukukun ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ihlali olarak değerlendirdi.

TARİHİ AYAR

Libya, deniz yetki alanlarına ilişkin herhangi bir yasal anlaşma olmaksızın tek taraflı atılan adımları reddettiğini duyurdu. Uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler’den Akdeniz’de barış ve istikrarın korunması için gerilimi tırmandıracak girişimlerden kaçınılmasını istedi.

Yapıcı diyalog ve müzakereye bağlılığını vurgulayan Libya yönetimi, oldubittiye dayalı her türlü girişime resmİ ve kesin bir şekilde karşı olduğunu ilan etti.

Tarihi ayar! Libya ilk kez Türkiye mutabakatına dayanarak Yunanistan’ı BM’ye şikayet etti - 2. Resim

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI ATİNA'YI RAHATSIZ EDİYOR

Libya, şikayetinde Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanı mutabakatını dayanak olarak gösterdi. Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki anlaşması, bölgede iki ülke arasında iş birliğini güçlendirirken, Yunanistan’ın tek taraflı hamlelerine karşı ortak bir duruş sergilenmesine zemin oluşturuyor.

Tarihi ayar! Libya ilk kez Türkiye mutabakatına dayanarak Yunanistan’ı BM’ye şikayet etti - 3. Resim

2010’ların başından bu yana Doğu Akdeniz’de zengin gaz rezervlerinin keşfi, bölgedeki ülkeler için deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını ve yeni anlaşmaları ön plana çıkardı. Ankara, 2019’da Libya ile imzalanan deniz yetki alanı anlaşmasıyla kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinin batı sınırını belirledi.

Hazırlanan haritaya göre bu sınır, Yunanistan’ın Girit Adası’na 45 deniz mili mesafede yer alıyor. Anlaşma, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz yetki haklarını koruma hedefinin önemli bir unsuru olarak öne çıkıyor.

KRİTİK TEMASLAR ZEMİN HAZIRLADI 

Türkiye, uzun yıllardır Trablus merkezli hükümetle yakın ilişkiler yürütürken son dönemde Tobruk merkezli yönetimle de temaslarını artırdı. Aralık 2023’te Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih Ankara’yı ziyaret ederek Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştü.

Nisan 2025’te Libya Ulusal Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Saddam Hafter’in Ankara’daki temasları ve Haziran ayında Hafter’e bağlı komutanların Milli Savunma Bakanlığı’nda “eğitim, yardım ve danışmanlık” konularında yaptığı görüşmeler bu yakınlaşmanın devam ettiğini gösterdi.

ANLAŞMANIN YENİDEN ONAY SÜRECİ

Libya’da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi’nin, Türkiye ile 2019’da imzalanan deniz yetki alanları sınırlandırma anlaşmasını altı yıl sonra yeniden onaylama planları gündeme geldi.

Tarihi ayar! Libya ilk kez Türkiye mutabakatına dayanarak Yunanistan’ı BM’ye şikayet etti - 4. Resim

YUNANİSTAN: REZİL OLDUK

Yunan basını, Libya’nın BM’ye resmi şikayetini "rezil olduk" manşetleriyle duyurdu. Libya’nın Türkiye ile yaptığı anlaşmayı esas alarak Yunanistan’ın tek taraflı ilan ettiği deniz yetki alanlarına itirazını resmileştirmesi Atina’da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: Dış Haberler

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