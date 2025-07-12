Yunan Bakan Türkiye’yi hedef aldı: Erdoğan’ın planı dedi! Hafter’e işaret etti

Yunanistan Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı Vassilis Kikilias, Türkiye’ye yönelik sert açıklamalarıyla Atina’da gündemi sarstı. Erdoğan’ın Avrupa’ya baskı kurmak için geliştirdiği planı Hafter’in birebir kopyaladığını söyleyen Kikilias, Ankara’yı ve Libya’daki komutanı açıkça hedef aldı

Yunanistan Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı Vassilis Kikilias, Türkiye’yi ve Libya’daki Mareşal Halife Hafter’i sert ifadelerle hedef aldı.

Kikilias, Hafter’in "Erdoğan’ın reçetesini kopyalayıp Avrupa’ya şantaj yapmaya çalıştığını" ileri sürdü.

Atina yönetimi, Libya'daki Bingazi Temsilciler Meclisi’nin anlaşmayı onaylamasını engellemek için Mısır’la diplomatik seferberlik başlatmıştı. Ancak beklediği desteği bulamadığını itiraf eden Yunan Bakan Vassilis Kikilias, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarıyla dikkat çekti.

"ERDOĞAN'IN REÇETESİNİ KULLANIYORLAR"

Yunanistan Denizcilik ve Adalar Politikası Bakanı Vassilis Kikilias, Libya'nın doğusundaki Mareşal Halife Hafter’i "Erdoğan'ın reçetesini kopyalayıp Avrupa’ya şantaj yapmakla" suçladı.

Mega TV’ye konuşan Kikilias, 'Kuzey Afrika'da doğu ve batı Libya'nın, Erdoğan'ın Avrupa Birliği'nden savunma hamleleriyle milyarlar kazanmasını sağlayan etkili politikasını örnek aldığını görüyoruz. Hafter de aynı yöntemi kullanmaya çalışıyor' dedi.

GÖÇMEN AKININI TÜRKİYE'YE BAĞLADI

Kikilias, Girit’te artan göçmen akınlarını da Türkiye ve Libya politikalarına bağlayarak "Akışlar Libya Denizi'ne aktarıldı" iddiasında bulundu.

Yunan hükümeti ise göçmenler için sert önlemler içeren yeni düzenlemeler getirerek adalarda kapalı yapılar kurmaya hazırlanıyor.

ANKARA-TRİPOLİ İTTİFAKI ATİNA'YI ALARM DURUMUNA GEÇİRDİ

Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, Atina'da diplomatik alarm zillerini çaldırmaya devam ediyor. Yunan hükümeti, Bingazi yönetiminin mutabakatı onaylamaması için Mısır’la 24 saatlik yoğun bir diplomasi trafiği başlattı. Atina basını bu hamleyi "zamana karşı savaş" manşetleriyle duyurdu.

NELER OLDU?

Atina yönetimi, Türkiye'nin Libya’daki askeri ve ekonomik etkisinden rahatsız. Son olarak Türkiye ve Libya'nın eğitim ve askeri destek alanlarında yeni iş birlikleri imzaladığı açıklanmıştı.

Yunan basını bu anlaşmaları "en kötü senaryoyu önlemek için zamana karşı yarış" olarak yorumladı.

MISIR KARTINI ÖNE SÜRDÜLER

Yunan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis, "Mısır bizim stratejik dostumuz" diyerek Kahire yönetimini Türkiye’ye karşı ittifaka davet etmişti.