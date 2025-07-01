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Yunanistan’dan Türkiye’yi durdurma planı: Libya anlaşmasına karşı Mısır’la 24 saatlik yarış başladı

Kaynak: Dış Haberler
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Yunanistan’dan Türkiye’yi durdurma planı: Libya anlaşmasına karşı Mısır’la 24 saatlik yarış başladı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Atina’da alarm zilleri çalıyor! Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Bingazi yönetimi tarafından onaylanmasını engellemek için Mısır’la diplomatik trafik başlattı. Atina basını “zamana karşı yarış” manşetleri atarken hükümet kaynakları bu planın 24 saat içinde hayata geçirilmesini hedefliyor.

Yunanistan, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Bingazi yönetimi tarafından resmen onaylanmaması için zamana karşı yarışa girdi. 

Yunan Dışişleri Bakanı George Gerapetritis'in 6 Temmuz'da Libya'ya giderek hem Trablus hem Bingazi'de temaslarda bulunacağı açıklandı.

"EN KÖTÜ SENARYOYU ÖNLEMEYE ÇALIŞIYORLAR"

Atina'daki kaynaklar, Doğu Libya Temsilciler Meclisi'nin Türk-Libya mutabakatını onaylama ihtimalinden büyük rahatsızlık duyuyor.

Yunanistan, söz konusu onayın çıkmaması için 24 saatlik yoğun diplomatik baskı kurarken, Atina basını bu hamleyi "zamana karşı bir savaş" olarak tanımladı.

MISIR'I ÖNE SÜRDÜLER

Konuşmasında Mısır'la olan ilişkileri de öne çıkaran Gerapetritis, "Mısır bizim stratejik dostumuz. Ortak çıkarlarla ve tarihi bağlarla bağlıyız" ifadesini kullandı.

"Mısır'ı diyaloga davet ediyoruz, amacımız Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne dayalı bir çözüm bulmak" diyen Gerapetritis, Türkiye'nin Libya'daki etkisini sınırlamak için Mısır'la kurdukları stratejik ittifaklara da vurgu yaptı.

Yunanistan’dan Türkiye’yi durdurma planı: Libya anlaşmasına karşı Mısır’la 24 saatlik yarış başladı - 1. Resim

AB VE BM'YE DESTEK ÇAĞRISI

Yunanistan, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hamlelerinden rahatsızlığını Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler üzerinden uluslararası platforma taşıma çabasını da sürdürüyor.

Gerapetritis, "Hükümetimiz uluslararası örgütler, AB ve BM aracılığıyla Mısır gibi kritik ülkelerle stratejik ittifaklar kurarak ülkemizin diplomatik sermayesini artırıyor" dedi.

Kaynak: Dış Haberler

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