Türkiye Akdeniz’de düğmeye bastı: Atina'ya ‘geri adım yok’ sinyali! "SAR üzerinden egemenlik oyunu bozulur"

Türkiye, Akdeniz’deki son hamlesiyle Atina’ya net bir mesaj verdi. Ankara, Yunanistan’ın Girit açıklarında “düzensiz göç” bahanesiyle konuşlandırdığı savaş gemileri ve SAR (Arama Kurtarma) alanları üzerinden egemenlik kurma girişimlerine karşı “Geri adım yok” sinyali gönderdi. Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklar, “SAR alanları egemenlik değil hizmet sahasıdır, Yunanistan’ın bu oyunu bozulur” değerlendirmesinde bulundu.

DIŞ HABERLER—Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege'deki son günlerde artan stratejik hamleleri bölgede tansiyonu yükseltti.Akdeniz yeniden kaynıyor. Yunanistan'da ise ciddi bir endişe hakim.

Yunan basını, Türk araştırma gemisi Oruç Reis'in Karpathos (Kerpe) açıklarındaki varlığını "tesadüfi değil" diye yorumlarken, Atina yönetimi savaş gemilerini bölgeye gönderdi. Türkiye ise donanmasıyla eşlik ederek "hazır ve kararlı" mesajı verdi.

NELER OLUYOR?

Ege'de uluslararası sularda seyreden Oruç Reis'e, Türk Donanması'na ait Zağanos Paşa ve Sancar destek gemileri ile TCG Giresun, TCG Göksu ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi eşlik ediyor.

Atina medyası, geminin NAVTEX ilanı olmadan yaptığı geçişin bile "mesaj içerdiğini" öne sürdü. Kerpe açıklarında saatlerce kalan Oruç Reis'in Türkiye'nin yeni araştırma planlarına hazırlandığı iddia edildi.

TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATI ONAYLANIYOR

Ege'deki bu hareketlilik, Ankara ile Trablus arasında artan işbirliğiyle aynı döneme denk geldi. Libya Temsilciler Meclisi, Türkiye ile 2019'da imzalanan Deniz Yetki Alanları Mutabakatı'nı onaylamaya hazırlanıyor.

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan diplomatik kaynaklar, "Libya ile imzalanan anlaşma Türkiye'nin meşru haklarının korunmasının güvencesidir" vurgusu yaptı. "Türkiye Doğu Akdeniz’de oldubittilere izin vermeyecek" mesajını yineledi.

İlgili Haber Akdeniz’de kartlar yeniden dağıtılıyor! Libya’dan Türkiye’ye tam yetki, Yunanistan’a rest

HAREKETE GEÇTİLER! YUNAN DONANMASI DEVRİYEDE

Yunan Kathimerini gazetesi, Ankara'nın bu hamlesine karşılık en az iki Yunan fırkateyninin Girit açıklarında devriye görevine başladığını yazdı.

Atina hükümetinin, Türkiye-Libya Mutabakatı'nı Avrupa Birliği'nde şikayet etmeye devam ettiği bir dönemde, Yunan fırkateynlerinin "Libya'dan gelebilecek düzensiz göçü engellemek" bahanesiyle bölgede konuşlandırıldığı bildirildi.

ANKARA UYARDI

Diplomatik kaynaklar, Yunanistan’ın Girit açıklarındaki Arama Kurtarma Bölgeleri (SAR) konusunu egemenlik iddiasına dönüştürmeye çalıştığını belirterek "Hamburg Sözleşmesi uyarınca bu bölgeler hizmet sahasıdır ve işbirliği esas olmalıdır" dedi.

Kaynaklar ayrıca "Türkiye, kendi SAR bölgesini IMO Küresel SAR Planı’na kaydettirmiştir ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde arama-kurtarma faaliyetlerini etkin şekilde yürütmektedir" bilgisini paylaştı.

"HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYİZ"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, geçtiğimiz günlerde AB Liderler Zirvesi kararlarına cevap verirken "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki meşru hak ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde kararlılıkla savunacaktır" demişti.

Diplomatik kaynaklar, Ankara'nın bölgedeki varlığını güçlendirme amacının "bölgesel barış ve dengeyi sağlamak" olduğunu ve Türkiye-Libya mutabakatının uluslararası hukuk açısından meşru bir anlaşma olduğunu yineledi.

TÜRKİYE-LİBYA ENERJİ İŞBİRLİĞİ DE DEVREDE

Öte yandan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) arasında dört deniz alanında jeolojik ve jeofizik araştırmalar yapılmasını öngören yeni bir mutabakat zaptı İstanbul'da imzalandı.

TPAO’nun toplam 10 bin kilometrelik alanda iki boyutlu sismik tarama yapması, elde edilecek verilerin ise 9 ay içinde işlenmesi hedefleniyor.