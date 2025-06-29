Akdeniz’de kartlar yeniden dağıtılıyor! Libya’dan Türkiye’ye tam yetki, Yunanistan’a rest

Libya'nın doğusundaki hükümetten Yunanistan’a çok sert bir mesaj geldi. Bingazi merkezli yönetim, Türkiye ile imzalanan deniz yetki anlaşmasının uluslararası meşruiyete tamamen uygun olduğunu vurgulayarak Atina’nın tek taraflı adımlarının işe yaramadığını ilan etti. Libya yönetimi, "Egemenliğimizi ihlal edecek her adıma sert karşılık veririz" diyerek Akdeniz’de Türkiye ile stratejik iş birliğini daha da güçlendirme kararlılığını net bir şekilde ortaya koydu.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan ve Mareşal Halife Hafter tarafından desteklenen hükümetin Başbakanı Usame Hammad, Yunanistan’ın Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanı mutabakatını hedef alan açıklamalarına sert cevap verdi.

Bingazi’de yaptığı konuşmada Hammad, Libya-Türkiye Mutabakat Muhtırası’nın uluslararası meşruiyete uygun olduğunu vurgulayarak "Libya'nın dost ülkelerle imzaladığı anlaşmaların meşruiyetinin sorgulanması kabul edilemez. Libya-Türkiye işbirliği uluslararası meşruiyete uygun olarak yürütülmekte ve hiçbir ülkenin egemenliğini ihlal etmemektedir" ifadelerini kullandı.

Yunanistan’ı provokasyon ve gerginliği tırmandırma politikası konusunda uyaran Hammad, "Libya, ulusal güvenliğini ve stratejik çıkarlarını korumak için egemenliğinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine sert bir karşılık vermek de dahil olmak üzere uygun tedbirleri alma hakkını saklı tutar" dedi.

Hammad ayrıca, Libya’nın deniz haklarının müzakere edilemez olduğunu ve sadece uluslararası yasal çerçeveler dahilinde tartışılabileceğini vurguladı.

TÜRKİYE-LİBYA ENERJİ İŞBİRLİĞİ ADIMI

Öte yandan Türkiye ve Libya arasında enerji alanındaki iş birliği de hız kesmiyor. İlk olarak Turkiyegazetesi.com.tr'nin duyurduğu habere göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Libya Ulusal Petrol Şirketi (NOC) arasında dört deniz alanında jeolojik ve jeofizik araştırmalar yapılmasını öngören bir mutabakat zaptı İstanbul’da imzalandı.

TPAO’nun toplam 10 bin kilometrelik alanda iki boyutlu sismik tarama yapması planlanıyor. Elde edilecek verilerin en geç dokuz ay içinde işlenmesi hedefleniyor.

YUNANİSTAN TÜRKİYE'Yİ AB'YE ŞİKAYET ETTİ

Atina yönetimi Türkiye’nin Libya ile attığı adımlardan rahatsızlığını Avrupa Birliği’ne taşıdı. Başbakan Kiryakos Miçotakis, Brüksel’deki AB Zirvesi’nde Türkiye-Libya deniz yetki alanları mutabakatını hedef aldı ve AB’den bu anlaşmanın "yasal etkisi olmadığını" tekrarlamasını istedi.

Miçotakis, 2019’dan bu yana AB’nin resmî tutumuna atıfla, bu mutabakatın "üçüncü devletlerin egemenlik haklarını ihlal ettiğini ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu" öne sürdü. Türkiye ise mutabakatın TBMM tarafından onaylandığını, uluslararası hukuk çerçevesinde meşru olduğunu ve Doğu Akdeniz’de oldubittilere izin vermemek için atılmış stratejik bir adım olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

ANKARA VE TRABLUS KARARLI

Ankara, Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına yönelik mutabakatı, Doğu Akdeniz’de izole edilme çabalarına güçlü bir cevap niteliğinde. Mutabakatla Türkiye, Birleşmiş Milletler’e de bildirdiği kıta sahanlığı sınırlarının güneybatısında net bir hat oluşturmuş durumda.

NE OLMUŞTU?

Libya yönetimi, Yunanistan’ın Girit Adası'nın güneyinde hidrokarbon arama ve işletme ihalesine çıkmasını "egemenlik ihlali" olarak değerlendirmiş ve Atina yönetimini uyarmıştı. Bu kapsamda Yunanistan’ın Trablus Büyükelçisi, Libya Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak resmi protesto iletilmişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti de yaptığı açıklamada, uluslararası deniz hukukuna uygun bir çerçeve olmaksızın gerçekleştirilecek her türlü arama ve sondaj faaliyetine itirazını dile getirmiş ve bölgede yeni bir gerilim istemediklerini belirterek yapıcı diyalog çağrısı yapmıştı.