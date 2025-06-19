Türkiye'nin yanı başına Patriot konuşlandırıyorlar! ABD ve Yunanistan harekete geçti

İsraiil-İran savaşının ortasında ABD ve Yunanistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan'ın ABD güçlerini korumak amacıyla Patriot hava savunma sistemlerini Türkiye'nin yanı başındaki adaya konuşlandırılacağı ortaya çıktı.

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan yeni savaş, hava savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu. İsrail'in çok övündüğü Demir Kubbe kevgire dönerken, ABD'nin savaşa dahil olup olmayacağı konusu hala cevap bulmadı.

Gözler Trump'ın 2 hafta içinde vereceği karara çevrilirken, ABD ve Yunanistan'dan dikkat çeken Patriot adımı geldi

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ait Patriot hava savunma sistemlerinin, ABD unsurlarını korumak amacıyla Girit’teki Suda Üssü’ne konuşlandırılmasının planlandığı öğrenildi.

TÜRKİYE'YE PARASIYLA VERİLMEMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere ABD, Türkiye'nin parasıyla almayı teklif etmesine rağmen Patriot hava savunma sistemlerini vermemişti. Ankara ise çözümü Rus yapımı S-400'lerde bulmuştu. Türkiye'nin ABD tarafından CAATSA yaptırımlarına maruz kaldığı Patritoların yanı başımızdaki bir aday konuşlandırılacak olması soru işaretlerine yol açtı.

İRAN'IN SALDIRILARINA ŞİMDİDEN HAZIRLIK YAPIYORLAR

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Atina’da düzenlenen olağanüstü güvenlik toplantısında, İsrail'in İran'a saldırıları çerçevesinde ülkenin hava savunma hazırlıkları gözden geçirildi.

ÖNCELİK AMERİKAN UNSURLARI

Savunma Bakanı Nikos Dendias başkanlığında yapılan toplantıda, Suda’daki altyapının güçlendirilmesi kararı çerçevesinde Yunanistan’a ait Patriot hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edilmesi ve ilk aşamada olası bir saldırıda hedef olabilecek Amerikan unsurlarını korumaya yönelik konuşlandırılması planlanıyor.

SUDA ÜSSÜ VURULABİLİR Mİ?

Öte yandan Başbakan Kiryakos Miçotakis, bazı medya organlarında yer alan "Suda Üssü’ne yönelik saldırı tehdidi" iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Selanik’te bir radyo programına katılan Miçotakis, "Böyle bir tehdit söz konusu değil." ifadelerini kullandı.