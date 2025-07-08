Türkiye’yi AB ile tehdit etmeye kalktılar! "Son çare Brüksel"

Enerji projesinde Türkiye’nin engelini aşamayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs, son çare olarak Brüksel’e sarıldı.

Doğu Akdeniz’deki enerji savaşı yeni bir krize sahne oldu. Türkiye’nin kararlı duruşu ve askeri-diplomatik baskısı, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ı Avrupa Birliği’nden yardım dilenmeye zorlarken, 1.9 milyar Euro’luk dev projeyi kilitledi.

AVRUPA'DAN YARDIM DİLENDİLER

Yunanistan ve Gübey Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avrupa fonlarından 657 milyon Euro’luk desteği ön plana çıkararak, Kıbrıs-Girit elektrik bağlantısı (GSI) için Avrupa Komisyonu’nu harekete geçirmeye çalışıyor.

İki ülkenin enerji bakanları Stavros Papastavrou ve Yorgos Papanastasiou, 15 Temmuz’daki AB Enerji Bakanları Konseyi’nde projeyi “Avrupa’nın stratejik altyapısı” olarak tanıtıp fonların kesilmemesi için baskı yapmayı planlıyor.

Papanastasiou şunları söyledi: “Bu proje iki taraflı değil, Avrupai bir projedir. Avrupa’nın sessiz kalmayı bırakmasını bekliyoruz. Avrupa fonlarını talep eden devletlere karşı sesini yükseltmeli, talepkâr olmalıdır. Aksi takdirde fonlar kesilmelidir.”

Rum ve Yunan Enerji Bakanları, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın “denizde yeni emrivakiler yapmakla çalışmakla" suçladıkları Türkiye’nin, Libya mutabakat zaptı ya da Suriye mutabakatı gibi taleplerine karşı AB’de ortak cephe kurması gerektiğini iddia etti.

Alithia’nın haberine göre, Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu ile Avrupalı Sosyalistler ve Demokratlar (S&D) Başkan Yardımcısı, Avrupa Milletvekili, Çevre, Enerji ve İklim Değişikliği Bakanı Yannis Maniatis “Türkiye’ye karşı ortak cephe” talebini dün “Nisiro (İncirli adası) Diyalogları” isimli organizasyondaki konuşmalarında dile getirdi.

RUM YÖNETİMİ TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI, YUNANİSTAN'I HEDEF ALDI

Öte yandan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde ciddi bir çatlak ortaya çıktı. Kathimerini gazetesine konuşan Rum yetkililer, Büyük Deniz Enterkonektörü (GSI) projesinn askıya alınmasından Yunanistan’ı sorumlu tuttu.

Rum kaynaklar, “Türkiye deniz dibi araştırmalarını durdurdu, biz de birbirimizi oyalıyoruz” diyerek Atina’nın diplomatik zafiyetini eleştirdi.

Rum yetkililer ayrıca “İki ülke küçük detaylarla uğraşırken odadaki fili, yani Türkiye’nin veto gücünü görmezden geldiler” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE'NİN SERT MESAJLARI ETKİLİ OLDU

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki net tutumu Yunan basınında da yankı buldu. Ankara’nın projenin kendi kıta sahanlığını ihlal ettiğini vurgulayıp “fiili karşılık” sinyali vermesi üzerine AB destekli 1.94 milyar Euro’luk proje askıya alındı.

Türkiye’ye yakın güvenlik kaynakları “Oldubittilere asla izin verilmeyecek” mesajını yinelerken, Türk savaş gemilerinin kablonun rotası üzerindeki araştırma faaliyetlerini yakından izlediği bildirildi.

ATİNA'DA DİPLOMATİK KRİZ

Kathimerini gazetesinde yer alan bir yorumda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın enerji projesi konusundaki diplomatik süreci etkisiz yönettiği eleştirildi.

Economides imzalı yazıda ise Yunanistan hükümetinin ABD ile bile etkili iletişim kuramadığı, Türkiye’nin stratejik adımları karşısında sessiz kaldığı belirtildi. Economides, “Yunanistan’ın sessiz kalması veya Türkiye ile ilişkilerde sorun olmadığını ilan etmesi felakettir” dedi.

AB FONU TEHLİKEDE

Yunanistan’ın enerji iletim operatörü ADMIE’nin, proje için bugüne kadar yaklaşık 300 milyon Euro harcadığı ancak henüz hiçbir geri ödeme almadığı açıklandı.

ADMIE, düzenleyici makamlar karar almazsa Fransız Nexans şirketine ödeme yapmayacağını ve kablo üretiminin duracağını bildirdi. Projenin Avrupa Komisyonu’na taşınması, fonların kesilme tehlikesini de beraberinde getiriyor.

GÜNEY KIBRIS'TA HAYAL KIRIKLIĞI: ELEKTRA SAHASI BOŞ ÇIKTI

Güney Kıbrıs’taki bir diğer krizde ise 5. parseldeki Elektra bölgesinde yapılan doğalgaz sondajları bekleneni veremedi. Rum medyası, “büyük umutlarla başlatılan çalışmalar hayal kırıklığı getirdi” diye yazdı.