Rum yönetimi Türkiye’yi işaret etti, Atina’yı suçladı: Milyon dolarlık projeleri çöpe gitti!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kararlı ve sert hamleleri karşısında Yunanistan’ı suçlamaya başladı. Kathimerini gazetesine konuşan Rum yetkililer, Türkiye’nin veto gücü ve askeri-diplomatik baskısı yüzünden 800 milyon euroluk Büyük Deniz Enterkonektörü projesinin çöpe gittiğini öne sürerek Atina’yı hedef aldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Türkiye’nin jeopolitik baskısı ve diplomatik hamleleri karşısında Yunanistan’ı hedef aldı. Kathimerini gazetesine konuşan Rum yetkililer, Doğu Akdeniz’i Avrupa’ya bağlayacak Büyük Deniz Enterkonektörü (GSI) projesinin mevcut jeopolitik gerilimler yüzünden askıda kalmasından Yunanistan’ı sorumlu tuttu.

RUM YÖNETİMİ YUNANİSTAN'I TOPA TUTTU

Rum kaynaklar, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nı Türkiye’nin net itirazları karşısında sessiz kalmak ve projeyi sürükleyici bir takvim sunamamakla suçladı. Kathimerini'ye göre Rum tarafı, "Türkiye deniz dibi araştırmalarını durdurdu, biz de birbirimizi oyalıyoruz" diyerek Atina’ya sert çıktı.

"İki ülke küçük detaylarla uğraşırken, odadaki fili yani Türkiye’nin veto gücünü görmezden geldiler" diyen Rum yetkililer, Avrupa Birliği'nden açık ve net bir pozisyon beklediklerini de vurguladı.

ATİNA'NIN DİPLOMATİK ZAFİYETİ ELEŞTİRİLDİ

Gazetede yer alan bir yorumda, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü diplomatik sürecin etkisizliği eleştirildi. Rum yetkililer, Atina’yı hükümetler arası anlaşma görüşmelerinde enerji projesini önemsizleştirmekle suçlayarak, Türkiye’nin baskısı karşısında geri adım attığını ima etti.

"YUNANİSTAN FARKLI BİR DIŞ POLİTİKAYA İHTİYAÇ DUYUYOR"

Öte yandan yine Kathimerini'de Nicholas Economides imzalı bir makalede, Yunanistan'ın dış politikasının ciddi şekilde eleştirildiği dikkat çekti.

Economides yazısında, Türkiye’yi “yayılmacı” olarak nitelendirirken Yunanistan hükümetini “radarın altında uçmakla” suçladı ve şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan’ın sessiz kalması veya Türkiye ile ilişkilerde sorun olmadığını ilan etmesi felakettir. Yunan hükümeti ABD yönetimiyle doğru teması bile kuramıyor. Diplomatik kadrolarının uyanması gerekiyor."

Economides ayrıca Yunanistan’ın MEB (Münhasır Ekonomik Bölge) tanımlamasını yapmaması, ABD ve AB'de güçlü bir lobi kuramaması ve Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı stratejik adımlar karşısında pasif kalmasını "trajik" bir hata olarak değerlendirdi.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK VE ASKERİ HAMLELERİ BELİRLEYİCİ OLDU

Turkiyegazetesi.com.tr’nin özel haberine göre, Türkiye’nin bu projeye yönelik sert itirazları Atina ve Lefkoşa’yı geri adım atmaya zorladı. Ankara, projeyi kendi kıta sahanlığını ihlal eden bir girişim olarak değerlendirdiğini açıklayarak denizde fiili karşılık verme sinyali vermişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis ise Türkiye'yi doğrudan AB'ye şikayet etti. Ancak projeye yaklaşık 800 milyon Euro fon sağlamış olan AB bile artan gerilim ve Türkiye’nin askeri-diplomatik baskısı nedeniyle projeyi rafa kaldırmak zorunda kaldı.

Atina merkezli yayınlar, Türkiye’nin stratejik hamlelerinin ve sahadaki kararlılığının Yunanistan’ın enerji projelerini fiilen kilitlediğini itiraf etmişti.

Ayrıca Ankara'nın “sessiz ama etkili” mesajları, Yunanistan basınına göre doğrudan karar vericilere iletilmiş ve projeyi fiilen durdurmuştu.

"OLDUBİTTİLERE İZİN YOK"

Turkiyegazetesi.com.tr'ye konuşan güvenlik kaynakları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ve haklarını sonuna kadar savunacağını vurgulayarak, "Oldubittilere asla izin verilmeyecek" mesajını yineledi.

Türkiye'nin bölgede göz ardı edilemeyecek bir aktör olduğu bir kez daha ortaya çıkarken, Ankara'nın kararlı duruşu Rum yönetimini ve Yunanistan’ı köşeye sıkıştırdı.

RUM TARAFINDA YENİ KRİZ: ELEKTRA SAHASINDA HAYAL KIRIKLIĞI

Rum medyasına yansıyan bir diğer gelişmede ise, 5. parseldeki Elektra bölgesinde yapılan sondaj çalışmalarının beklentileri karşılamadığı bildirildi. Yapılan sondajda doğalgaz bulunduğu, ancak pazarlanabilir düzeyde olmadığı belirtildi. Rapora göre, "büyük umutlarla başlatılan çalışmalar hayal kırıklığı getirdi.

TÜRKİYE: SAHADA ADIM ATILIRSA KARŞILIK VERİLİR

Türk kaynaklar, kablonun rotası üzerinde yürütülen araştırma faaliyetlerinin Türk savaş gemileri tarafından yakından izlendiğini, gerekirse “sahada gerekli karşılığın verileceğini” daha önce duyurmuştu.

AB DESTEKLİ PROJE: 800 MİLYON EURO'LUK KATKI

Kıbrıs–Yunanistan–İsrail elektrik bağlantısı olan “Great Seas Interconnector (GSI)” projesi için Avrupa Birliği yaklaşık 800 milyon Euro fon sağlamış durumda. Projenin tamamı 1.94 milyar Euro’ya mal olacak. Kablo döşeme işlemleri henüz başlamamış olsa da, proje için 160 kilometrelik bölümün üretildiği bildirildi.