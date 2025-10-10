Şanlıurfa'da 29 öğrenci zehirlendi! İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama geldi

Şanlıurfa'da gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 29 öğrenci taburcu edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bu sabah Viranşehir Fen Lisesi'nde öğrenim gören bazı öğrencilerin mide bulantısı ve karın ağrısı şikayetiyle okul yönetimine başvurduğu belirtildi.

HEPSİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Hastaneye götürülen öğrencilerin gerekli muayenelerinin yapıldığı, alınan kan örneklerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı ifade edilen açıklamada, "Bazı öğrencilerimize tedbir amaçlı iğne ve serum uygulanmıştır. Öğrencilerimizin tamamı sağlıklı bir şekilde taburcu edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.