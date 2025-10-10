ABB konser soruşturması iddianamesinin detayları! Firmalara 154 milyon TL aktarmışlar

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçundan gözaltına alınan 14 kişiden 5'i , "ihaleye fesat karıştırma" ve "zimmet" suçlarından tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, 14 kişi hakkında "nitelikli zimmet" suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

BOZKURT'UN GELİŞİYLE KONSER HARCAMALARI ARTTI

İddianamede ABB Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen farklı tarihlerde sanatçıların sahne aldığı toplam 32 konserde yüklenicilere ödenen bedellerin piyasa rayiç fiyatlarının üzerinde olduğu iddia edildi. İddianamede Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hacı Ali Bozkurt'un 2020 yılında göreve gelmesinin ardından konser işlerinin sayısında hızlı şekilde artış olduğu tespitine yer verildi.

Hacı Ali Bozkurt

365 MİLYON LİRANIN İZİ KAYBETTİRİLMİŞ

İddianamede yer alan MASAK raporuna göre; sanıklar Selahattin Çelikkaya ve Onur Evren'e ait şirketler arasında yüksek miktarlarda para aktarımı olduğu, şüpheli Onur Evren'in şirketi hesabında toplanan paraların üçüncü şahıslara şüpheli faturalarla bankacılık sisteminden çıkardıkları ve ayrıca Evren Teknik isimli firma adına kayıtlı hesaplardan toplam 365 milyon 576 bin 155 lira nakit paranın bankadan çekilerek paranın izini kaybettirdikleri belirtildi.

5 KONSER ÜZERİNDEN ŞİRKETİNE 51 MİLYON TL GEÇİRMİŞ

Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından sanık Selahattin Çelikkaya'nın 12 adet konser ihalesinden belediyeden 93 milyon 367 bin 400 lira aldığı, bu işlemlerde şirket uhdesine geçirilen fazla paranın ise 39 milyon 641 bin 579 lira olduğu tespit edildi.

Teknik Grup Müzik Org.Ltd.Şti.'nin sahibi sanık Onur Evren'in toplam 6 adet konser hizmeti aldığı, bu konserler için Belediye'den 56 milyon 991 bin 400 lira para aldığı, bu işlemlerde şirket uhdesine geçirilen paranın ise 20 milyon 453 bin 74 lira olduğu tespit edildi. Onur Evren'in eşinin sahip olduğu Universe Production Org.San.ve Tic.Ltd.Şti. üzerinden ise vekalet ile toplam 5 adet konser hizmeti aldığı, konserler için bu şirketin Belediye'den 80 milyon 300 bin lira para aldığı, bu işlemlerde şirket uhdesine geçirilen fazla paranın da 51 milyon 68 bin 937 lira olduğu kaydedildi.

Mansur Yavaş

FİRMALARA GÖNDERİLEN MİKTARLAR TESPİT EDİLDİ

Onur Evren'in, Bozkurt'un belediyedeki makam odasına giderek yapılması gereken konserleri aylar öncesinden diğer şüpheli Çelikkaya ile birlikte belirledikleri de iddianamede yer aldı. MASAK raporuna göre de Çelikkaya ve Onur Evren'e ait şirketler arasında yüksek meblağda para aktarımı olduğunun tespit edildiği, şüpheliye ait Enfest Organizasyon unvanlı firmadan 156 milyon 781 bin 560 lira, Festiva Organizasyon unvanlı firmadan 64 milyon 504 bin 140 bin lira olmak üzere toplam 221 milyon 285 bin 700 lira paranın Onur Evren'e ait Evren Teknik isimli firmanın hesabına gönderildiği bilgisi yer aldı.

İddianamede ayrıca Melek Mosso konseri için teknik şartname hazırlanmadan önce pro forma fatura düzenlendiği, bunun da işlemlerin önceden kararlaştırıldığını gösterdiği belirtildi. Konser alımlarında piyasa araştırması yapılmadığı, ihale işlemlerinin yalnızca tek firmadan alınan pro forma faturalarla usulen tamamlandığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bilirkişi raporuna göre belediyeden bu firmalara toplam 154 milyon 453 bin 221 lira aktarıldığını ifade ederek, konser alımlarının piyasa rayicinin çok üzerinde bedellerle yapıldığını ve nitelikli zimmet suçunun işlendiğini değerlendirdi. İddianamede, kamu görevlilerinin görevleri gereği koruma ve gözetimindeki kamu parasını kendi veya başkası yararına kullanarak firmaların lehine zimmetlerine geçirdikleri, eylemlerin farklı tarihlerde aynı amaçla gerçekleştirildiği gerekçesiyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanması gerektiği ifade edildi.

31 YIL 6'ŞAR AYA KADAR HAPİS CEZASI İSTENDİ

İddianamede, sanıklardan eski Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Hacı Ali Bozkurt, eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili ve Daire Başkan Vekili Haluk Erdemir, eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hüseyin Zehir, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon Şirketi sahibi Onur Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon Şirketi ortağı Selahattin Çelikkaya, Universe Prodüksiyon Şirketi sahibi Sıla Evren, Festiva ve Enfest Organizasyon ortağı Kaan Alp ile ABB çalışanı Celal Akbaş hakkında, ‘zincirleme şekilde nitelikli zimmet' suçundan 31 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca belediye çalışanları Arda Akman, Alp Aykut Çıngır, Kurtuluş Bakır, Eren Demir, Levent Erdoğan ve Craft Sanat Organizasyon Şirketi sahibi Üstün Alpay hakkında ise, "nitelikli zimmet' suçundan 18'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.