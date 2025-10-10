ABB'den dikkat çeken hamle: Melek Mosso'nun Ankara konseri iptal

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlediği konserlerle ilgili soruşturma başlatılmış; 23 Eylül sabahı 14 kişi ‘görevi kötüye kullanma’ ve ‘ihaleye fesat karıştırma’ suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. 5 kişinin tutuklandığı, 9 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturma gündeme bomba gibi düşmüştü.

KONSER İHALESİ İPTAL

ABB, gözaltıların ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Melek Mosso'nun Atatürk Çocukları Parkı'nda konser vermesi için 17 Ekim'de yapacağı ihaleyi iptal etti.

ABB, 29 Ekim için anlaşmaya vardığı Melek Mosso konseri için 17 Ekim günü saat 11.30’da açık usulde ihale yapılması için 3 Ekim’de ilana çıkmıştı. Elektronik Kamu Alımları Platformu’ndan (EKAP) yapılan açıklamada, "İdaremizce sanatçı Melek Mosso konseri düzenlenmesinden vazgeçilmesi sebebiyle söz konusu hizmet alımı işine ihtiyaç kalmamıştır" denildi.

ABB'DEN AÇIKLAMA GELMEDİ

İhalenin iptaliyle ilgili ABB'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.