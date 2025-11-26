Antalya’da eşi Savaş Temirhanoğulları tarafından 9 kurşunla öldürülen Fadim Temirhanoğulları’nın davasının ilk duruşmasında ses kayıtları ilk kez dinletildi. Genç kadının "Eceline susamışlar. Üç ay sonra ayağının bir taşa takılabilir" sözleri ile tehdit edildiği ortaya çıktı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Fadim Temirhanoğulları’nın ölümüne ilişkin görülen duruşmada tansiyon yükseldi. Eşi tarafından silahla vurularak öldürülen genç kadının öldürülmeden önce evin içine gizlediği cihazla kaydettiği sesler bilirkişi raporu doğrultusunda mahkemede dinletildi.

Ses kaydında genç kadının “Eceline susamışlar", "üç ay sonra ayağın bir taşa takılabilir" gibi söylemler ile tehdit edildiği ortaya çıktı.

9 kurşunla öldürülen Fadim Temirhanoğulları

MÜEBBET TALEP EDİLMİŞTİ

Sanık avukatlar kayıtların "gizli alındığı için delil sayılamayacağı" yönünde itirazda bulundu.

Bir önceki duruşmada mütalaada genç kadını öldüren eşi hakkında eşi, kadın ve tasarlayarak öldürme suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Temirhanoğulları'nın öldürüldüğü anın kamera görüntüsü

ÖLMEDEDEN ÖNCE 'TEHDİT' DAVASI AÇMIŞ

Mütalaada, Fikret İnal’ın da olay sırasında sanıkla birlikte hareket ettiğine dikkat çekilerek "müşterek fail" sıfatıyla aynı ceza ile cezalandırılması istenmişti.

Ayrıca genç kadının ölümünden iki ay önce açtığı "silahla tehdit ve hakaret" davasının ana dosya ile birleşmesinin ardından, eşine bu suçlardan da ceza verilmesi talep edilmişti.

Genç kadının eşi mahkemece tutuklanmıştı

“KIZIMI İFTİRA ATIYORLAR”

Fadim Temirhanoğulları’nın annesi Mediha Saçlı şunları söyledi: Benim çocuğuma iftira atıyorlar. Diğer çocuklarımın da namusuna iftira atıyorlar. Kızımı canice öldürdüler. İkisi de katil. Hem öldürdüler hem iftira atıyorlar. Sonuna kadar şikayetçi olacağım.

Cansız bedenini kızı bulmuştu! Fadim Temirhanoğulları’nın cinayetinde korkunç ses kaydı ortaya çıktı

NE OLMUŞTU?

Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak’ta geçen yıl Fadim Temirhanoğulları, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından lüks bir sitedeki evinde tabancayla vurularak öldürülmüştü.

Temirhanoğulları’nın cansız bedeni sabah okula gitmek için uyanan 17 yaşındaki kızı İ.T. tarafından bulunmuştu.

Cinayetin ardından Temirhanoğulları’nın arkadaşı Fikret İnal’ın aracıyla Korkuteli ilçesine kaçtığı tespit edilmişti. İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

ESMA KARAYEL

