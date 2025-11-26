2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu kapsamda adaylar sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.

TUS ek tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. TUS ek yerleştirme işlemleri 13-19 Kasım tarihleri aralığında sona ermişti.

Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. İşte TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...

2025-TUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TUS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.

"13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."

