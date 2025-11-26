2025-TUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı! Sonuçlar nereden öğrenilir?
2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu kapsamda adaylar sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
TUS ek tercih sonuçları adayların erişimine açıldı. TUS ek yerleştirme işlemleri 13-19 Kasım tarihleri aralığında sona ermişti.
Adaylar sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine giriş yaparak T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek. İşte TUS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı...
TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TUS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyuruldu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi.
"13-19 Kasım 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) Ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 26 Kasım 2025 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir."
TUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARINI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN