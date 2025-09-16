Mansur Yavaş'ın 'adaylık' bilmecesi! "Eskiden forvetti, kadro dışı mı bıraktınız?"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik ‘yolsuzluk ve rüşvet’ soruşturmasında Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda ismin tutukluluk hali devam ederken cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP'nin kimi aday göstereceği belirsizliğini sürdürüyor.

"KADRO DIŞI MI BIRAKTINIZ"

TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında açıklamalarda bulunan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, CHP'nin Ekrem İmamoğlu'nun ardından cumhurbaşkanlığı adaylığı için Mansur Yavaş'ın adının anılmadığını, Özgür Özel'in adının ön planda olduğunu belirtti.

CHP'nin yavaş yavaş gerçek bir aday üzerinde evrildiğini söyleyen Küçük, "Eskiden 6'lı Masada bizim 2 tane forvetimiz var, golcümüz var deniliyordu. Biri Ekrem Bey, biri Mansur Bey deniliyordu. Artık hiç Mansur Bey'in adı geçmiyor. Mansur Bey kesin olsun diyen de yok. Adı anılmıyor, Forvetin biri içerde, diğerini siz mi kadro dışı bıraktınız? Kırmızı kart mı gösterdiniz. Neden Özgür Bey'in daha fazla ön plana çıkmaya başladı?" dedi.

"MANSUR YAVAŞ KIRILDI"

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik de Mansur Yavaş'ın bu süreçte kırıldığını belirterek, "Mansur Yavaş'a karşı CHP Genel Merkezi tarafından bir ötekileştirme yapıldı. Mansur Yavaş biraz kırıldı ve uzaklaştı." değerlendirmesinde bulundu.

"MANSUR YAVAŞ ADAYLIKTAN VAZGEÇMEDİ"

Yavaş'ın adaylıktan vazgeçmediğini söyleyen gazeteci Şamil Tayyar, ""Özgür Özel şansını kendinden yana kullanır. Yavaş CHP'de durumu netleşene kadar tavır koymaz. Mansur Yavaş her halükarda yarışta kalır. Akıllıca siyaset izliyor." dedi.