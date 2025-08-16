Mansur Yavaş, AK Parti'ye mi geçiyor? Sessizliğine son verdi! "Parti ayrımı olmadan... "

Siyaset gündeminde CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanları konuşulurken ABB Başkanı Mansur Yavaş cephesinde çeşitli iddialar ortaya atıldı.

İddialardan biri 3 partinin bir araya gelerek Yavaş'ı cumhurbaşkanı adayı gösterecekleri, diğeri ise ABB Başkanının AK Parti'ye geçeceğiydi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, hakkındaki iddialara cevap verdi.

"CİDDİYE ALINIR HİÇBİR YANI YOK"

Açıklamada şunlara yer verdi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında aslı astarı olmayan iddialar dolaşıma sokulmaktadır. Bu iddiaların ciddiye alınır hiçbir yanı yoktur. Maalesef görünen o ki siyasetteki çürüme, her yere sirayet etme noktasına gelmiştir.

Ortaya atılan iddialar, haberin muhatabına dahi sorulmadan servis edilmekte, böylece iftira siyasetinin bir parçası haline getirilmektedir.

"PARTİ AYRIMI YOK"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın yönetim anlayışında, parti ayrımı gözetmeksizin herkese eşit ve adaletli hizmet sunmak esastır.

Ve bunu da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında yapmaktadır ve aynı çatı altında da yapmaya devam edecektir. Herkesi sorumlu ve ilkeli haberciliğe davet ediyor, yalan ve iftira üzerinden yürütülen kirli kampanyalara itibar edilmemesini hatırlatıyoruz."