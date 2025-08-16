Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'nin kalesi de mi AK Parti'ye geçiyor? Gözlerin çevrildiği Ahmet Aras sessizliğini bozdu

CHP'nin kalesi de mi AK Parti'ye geçiyor? Gözlerin çevrildiği Ahmet Aras sessizliğini bozdu

9 belediye başkanının AK Parti'ye geçmesi siyaset kulislerini hareketlendirirken, transferlerin devam edeceği öne sürüldü. İddiaların odağında yer alan isimlerden Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da CHP'den ayrılacağı söylemleri hakkında sessizliğini bozdu.

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri geçtiğimiz perşembe günü büyük bir törenle gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarihi bir konuşma gerçekleştirdiği törende, CHP ve diğer partilerden 9 belediye başkanı da AK Parti'ye katıldı. Bu başkanlar arasındaki en dikkat çeken isim ise Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu oldu.

AHMET ARAS SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Partiler arası transferlere CHP'den büyük tepki gelirken, kulislerde bu geçişlerin süreceği iddiaları konuşulmaya başlandı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras da bu isimlerden biri oldu.

Ancak kısa sürede sessizliğini bozan Aras, CHP'den başka partiye geçeceği iddialarına cevap verdi.

CHP'nin kalesi de mi AK Parti'ye geçiyor? Gözlerin çevrildiği Ahmet Aras sessizliğini bozdu - 1. Resim

"MAKAMLAR GANİMET DEĞİLDİR"

X hesabından bir paylaşım yapan Belediye Başkanı Aras, "Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak Baba Ocağımız Cumhuriyet Halk Partimizin sayesinde halkımızdan almış olduğum oyları zimmetime geçirerek, başka bir partiye geçmem düşünülemez. Gelip geçici olan bu görevler sırasında bıraktığımız izler; gelecekte ailemizin, çocuklarımızın, torunlarımızın, gururu veya utancı olacaktır. 

Sonuç olarak, halkımızın oylarıyla gelinen makamlar ganimet değil, emanettir. Yüklenip başka bir partiye götürülemez. Benim inancım ve düşüncem, budur." ifadelerini kullandı.

 

