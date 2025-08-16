Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6.1'lik depremin ardından şiddetli sarsıntı! Beşik gibi sallanıyorlar

Güncelleme:
10 Ağustos'ta Balıkesir'deki 6.1'lik depremin ardından bölgede yüzlerce artçı sarsıntı meydana geldi. Son olarak Sındırgı 4 büyüklüğünde depremle sallanırken, AFAD verileri açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6.1 şiddetindeki deprem vatandaşlarda endişeye neden oldu.

4 ŞİDDETİNDE SALLANDILAR

Depremde çok sayıda bina yıkıldı ya da ağır hasar aldı, 1 kişi de hayatını kaybetti. Sındırgı'da yüzlerce artçı yaşanırken bugün saat 11.21'de Sındırgı merkezli bir deprem daha oldu. 7.58 km derinlikteki sarsıntının büyüklüğü 4 olarak ölçüldü.

HASAR TESPİTİ TAMAMLANDI

Öte yandan Bakan Kurum, bu sabah Sındırgı depreminde hasar tespit çalışmalarının sona erdiğini, depremde 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olduğunu duyurdu. Bölgede inşa çalışmalarına hemen başlanacağını duyuran Kurum, mayıs ayını işaret etti.

