Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Yangın 3 gündür söndürülemiyor! Alevler sadece onun kabrini yutmadı

Yangın 3 gündür söndürülemiyor! Alevler sadece onun kabrini yutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Yangın 3 gündür söndürülemiyor! Alevler sadece onun kabrini yutmadı
Mersin, Silifke, Orman Yangını, Mezarlık, Tahliye, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında alevler mezarlığı da yuttu. Yangının Işık Dede'nin kabrine ve yanındaki ağaçlara zarar vermemesi dikkat çekti.

Önceki gün saat 12.45 sıralarında ilçeye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı.

YÜZLERCE İNSAN TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopterleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkalığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği orman yangını nedeniyle 6 mahalledeki 984 hane boşaltılıp bin 851 kişi tahliye edildi. Bahçederesi ile Çadırlı mahalleleri arasında Kocapınar mevkii ile Akdere Mahallesi Yokuşbaşı mevkii olmak üzere 2 noktada süren yangının kontrol altına alınması için 3'üncü günde de ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

Yangın 3 gündür söndürülemiyor! Alevler sadece onun kabrini yutmadı - 1. Resim

ALEVLER, IŞIK DEDE'NİN KABRİNDE DURDU

Şu ana kadar yapılan tespitlere göre 53 evin hasar gördüğü yangında İmamuşağı Mahallesi Işık Mezarlığı da zarar gördü. Mezarlığın geneli yanarken, alevler ise Işık Dede'nin kabrine ulaşamadan durdu. Yangının durmasıyla ağaçlar da zarar görmedi. Yöre sakinlerinin kabrini sürekli ziyaret ederek dua ettiği Işık Dede'nin çok hayırsever bir insan olduğunun dilden dile anlatıldığı öğrenildi.

Yangın 3 gündür söndürülemiyor! Alevler sadece onun kabrini yutmadı - 2. Resim

Balandız Mahallesi'nde yaşayan Muhammet Kaya, "Bölgemizde büyük bir doğal afet oldu. Şu anda yanmayan hiçbir yer yok. Sadece Işık Dede'nin etrafındaki ağaçlar yanmadı" dedi.

İmamuşağı Mahallesi'nde Süttaşı dedikleri mevkide olduklarını belirten yöre sakinlerinden Fatih Usca ise, "Etrafımızda çok kötü bir yangın oldu. Aşağı yukarı 1 kilometre ileride bahçelerimiz yandı. Civardaki mezarlıklar yandı. Burası zarar görmedi. Etraftaki bütün ağaçlar yanmış halde ama Işık Dede'nin mezarında bir şey yok. Yıllardır buradan gelip geçeriz, köylüler dua eder. Ben 40 yaşındayım, çocukluğumdan bilirim, babalarım da bilir. Bu da Allah'ın bir takdiri"diye konuştu.

Öte yandan, Adana, Osmaniye, Hatay, Konya, Antalya, Niğde ve Karaman'dan birçok kurumdan takviye ekiplerin destek verdiği yangının büyük ölçüde etkisini yitirdiği ancak henüz tamamen kontrol altına alınamadığı, mücadelenin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İBB soruşturmasında flaş detaylar! Savcı katilinin kuzeni de aralarındaymışBu hafta sonu hangi sınavlar var? 16-17 Ağustos sınav takvimi paylaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB soruşturmasında flaş detaylar! Savcı katilinin kuzeni de aralarındaymış - GündemSavcı katilinin kuzeni de aralarındaymışFırtına kapıda! 3 gün boyunca denize girmek yasaklandı - GündemFırtına kapıda! 3 gün boyunca denize girmek yasakAKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Gün ve saat verildi, kuvvetli ataklar geliyor - GündemGün ve saat verildi, kuvvetli ataklar geliyorKöprüye çıkıp canına kıymak istedi! Hikayesi herkesi kahretti - GündemKöprüye çıkıp canına kıymak istedi!Şiddetli rüzgar, direği devirdi! E-5 trafiğe kapatıldı - GündemŞiddetli rüzgar, direği devirdi! E-5 trafiğe kapatıldıKadıköy Barajı'nda korkutan manzara: On binlerce insan susuz kalabilir - GündemKadıköy Barajı'nda korkutan manzara
Sonraki Haber Yükleniyor...