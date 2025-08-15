Kampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadı

Merkez Sarıçam ilçesindeki Çukurova Üniversitesi yerleşkesine önceki akşam domuzlar indi. Arkadaşıyla birlikte yerleşkeden otomobiliyle geçen Hüseyin Yılmaz (24) aracı durdurup domuzların üzerine koşup köpek gibi havlayarak onları kovaladı.

"HAVLAYINCA ORTADA BİR TANE DOMUZ KALMADI"

Bu anları ise Yılmaz'ın arkadaşı cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Yılmaz'ın köpek gibi havlaması üzerine domuzlar da korkup kaçtı. O anları anlatan Hüseyin Yılmaz, "Hastaneden çıktıktan sonra bir sürü domuz gördüm. İnsanlar yürüyüş yapıyordu onları düşünüp domuzlara havladım. Ben havlayınca ortada bir tane bile domuz kalmadı. Domuzlar çok korktu havlamamdan. Ben oradaki insanlar domuzları görüp korkmasın, domuzlar onlara saldırmasın diye havladım" dedi.

Yılmaz, çocukluğundan bu yana köpek gibi havladığını belirterek, "Benim çocukluğumdan bu yana havlamak hep içimden geliyordu. Daha sonra sosyal medyadan havlayarak videolar çekmeye, para kazanmaya başladım. Domuzlara havladığım için bana bir sürü insan 'senin hayvan sevgin yok mu' diyerek tepki göstermiş. Ben İmamoğlu'nda yaşıyorum, orada domuzları tarlada gördüğünde vuruyorlar. Ben havladım diye neden böyle tepki gösterdiler anlamıyorum" diye konuştu.