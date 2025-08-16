Sındırgı depreminin bilançosu belli oldu! Bakan Kurum, mayıs ayını işaret etti
Bakan Kurum, Sındırgı depreminde hasar tespit çalışmalarının dün sona erdiğini duyurdu. Depremde 729 binadaki 1036 bağımsız bölümün ağır hasarlı ve yıkık olduğunu duyurdu. Bölgede inşa çalışmalarına hemen başlanacağını duyuran Kurum, mayıs ayını işaret etti.
Balıkesir Sındırgı ilçesi geçtiğimiz günlerde 6.1'lik depremler büyük korku ve panik yaşadı. Bölgedeki hasar tespit çalışmaları ise dün itibarıyla tamamlandı. Haberi duyuran Bakan Murat Kurum, bütün evlerin tarandığını söyledi.
Kurum'un açıklaması şu şekilde:
Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen 6.1’lik depremin ardından hasar tespit çalışmalarımızı dün itibarıyla tamamladık. Sındırgı’daki bütün evleri taradık.
1036 BAĞIMSIZ BÖLÜM HASARLI
Ekiplerimizce yapılan incelemelerde;
Balıkesir’de 624 binadaki 901 bağımsız bölüm,
Manisa’da 105 binadaki 135 bağımsız bölüm olmak üzere,
Toplam 729 binadaki 1036 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edildi.
Hiç vakit kaybetmeden ağır hasarlı yapıları yıkacak, hemen inşa faaliyetlerine başlayacağız.
İlk etapta Sındırgı’da Mayıs ayında bitirmeyi planladığımız TOKİ’mizin yaptığı 100 evi de hak sahibi vatandaşlarımıza sunacağız.