Gaziantep şehir merkezinde seyir halinde olan özel halk otobüsünde yaşananlar görenleri hayrete düşürdü. İçerisi yolcu doluyken direksiyon başındaki şoförün sergilediği rahat tavırlar ve trafikteki dikkatsizliği bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafik güvenliğine aldırış etmeden yaptığı hareketle hem kendi canını hem de yolcuların hayatını tehlikeye atan sürücünün o anları sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.

ERKUT ÇALİKOGLU

