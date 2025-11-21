Asya savunma basınında gün içinde art arda paylaşılan haberler, Türk savunma sanayisinin küresel etkisini yeni bir seviyeye taşıdı. Defence Security Asia’nın aktardığı bilgilere göre Suudi Arabistan, KIZILELMA’yı envantere katmak için yüzlerce adetlik dev bir paket üzerinde çalışmaya başladı.

Suudi Arabistan yüzlerce KIZILELMA almak için sıraya girerken, Türkiye’nin simüle F-16 vuruşu küresel savunma basınında yankılandı. Asya merkezli Defence Security Asia, KIZILELMA’nın “havacılık tarihine not düşen an” yaşattığını aktardı.

SUUDİ ARABİSTAN KIZILELMA İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Dünyanın seri üretimdeki ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMA, Suudi Arabistan’ın radarında. Defence Security Asia’nın aktardığı bilgilere göre Suudi yetkililer, yüzlerce adet KIZILELMA’yı envanterlerine dahil etmeyi planlıyor ve ilk sipariş veren ülkeler arasında yer almak istiyor.

KIZILELMA’ya yönelik artan talep, Türkiye’nin savunma sanayiindeki etkisini bölgeden Körfez’e uzanan geniş bir hat boyunca görünür hale getirdi.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, gökyüzünde tarihi bir teste imza atarak hedef F-16’ya kilitlenip milli hava-hava füzesi GÖKDOĞAN ile gerçekleştirdiği simüle atış testinde tam isabet sağladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman Al-Suud da kalabalık bir heyetle TUSAŞ ve BAYKAR tesislerini ziyaret ederek projeleri yerinde incelemişti.

Azerbaycan, Pakistan, Suudi Arabistan, Endonezya ve Malezya gibi potansiyel alıcıların ilgisiyle uluslararası ilgi hızla artıyor ve KIZILELMA, uygun fiyatlı yeni nesil savaş performansı arayan küresel hava kuvvetlerinin gelecekteki temel unsuru olarak konumlanıyor.

Ziyaretin, KIZILELMA’nın F-16 karşısında gerçekleştirilen kusursuz simüle angajmanının hemen ardından gerçekleşmesi, Riyad’ın Türkiye’nin yeni nesil platformlarına yaklaşımını pekiştirdi.

Heyet KAAN Milli Muharip Uçak programı hakkında detaylı bilgi alırken BAYKAR’da KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı ve KEMANKEŞ 2 Mini Akıllı Seyir Füzesi başta olmak üzere çok sayıda ürünü inceledi.

F-16’YA KARŞI KUSURSUZ SİMÜLE VURUŞ: TÜRKİYE TARİHİ BİR EŞİĞİ AŞTI

Kasım 2025’te gerçekleştirilen test, küresel havacılık çevrelerinde büyük bir kırılma anı olarak yankılandı.

Defence Security Asia’nın haberine göre gizli konfigürasyona sahip KIZILELMA, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait F-16 ile birlikte uçtu ve MURAD AESA radarı ile GÖKDOĞAN havadan havaya füzesini kullanarak kusursuz bir simüle BVR angajmanı gerçekleştirdi.

KIZILELMA’nın F-16’yı mutlak hassasiyetle kilitlemesi, Türkiye’nin insansız hava üstünlüğünde yeni bir döneme girdiğinin işareti olarak kaydedildi.

TESTİN GÖRÜNTÜLERİ DÜNYADA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Baykar’ın yayınladığı görüntülerde KIZILELMA’nın taksi yapması, kalkışı, insanlı savaş uçaklarıyla aynı formasyonda uçması, radar kilidi gerçekleştirmesi ve gerçek zamanlı hava hedef takibi gözler önüne serildi.

Savunma analistleri, KIZILELMA’nın klasik 4,5 nesil savaş uçaklarında görülen kabiliyetleri insansız bir platformda başarıyla sergilemesini “stratejik sıçrama” olarak nitelendirdi.

Test uçuşunda kullanılan platform, KIZILELMA PT-5 prototipiydi. MURAD AESA’nın radar performansı ile GÖKDOĞAN mühimmat bağlantılı uçuş testi aynı anda doğrulandı.

Söz konusu test yalnızca bir doğrulama uçuşu değil, Türkiye’nin insansız savaş konseptini operasyonel düzeye çıkardığını küresel savunma pazarlarına açık bir mesaj niteliği taşıyor. Milli Teknoloji Hamlesi kapsamındaki çalışmalar, Türkiye’nin savunma ithalatçısı kimliğinden ihracatçı kimliğine geçişini hızlandırmaya devam ediyor.

Radar kilidi anlarını gösteren görüntüler, platformun olgunluğunu ve operasyonel hazırlığını net biçimde ortaya koydu.

KIZILELMA’NIN SİLAH ENTEGRASYONU: İHA-230, 300 ER VE EREN

ROKETSAN CEO’su Murat’ın TRT Wolrd’e verdiği röportajda aktardığı bilgilere göre KIZILELMA, üç kritik mühimmatı taşıyacak:

İHA-230

AKINCI’dan farklı platformlarda test edilen İHA-230’un 156 km’ye kadar erişen menzili, KIZILELMA gibi daha yüksek irtifa ve hızda uçan bir platformla çok daha ileri mesafelere çıkabilecek.

300 ER

Beş metre uzunluğunda ve 500 km menzile ulaşabilen 300 ER, aerobalistik füze ailesinin en büyük üyesi. Terminal aşamada TV güdümü kullanabilen füze, kara hedeflerine yüksek hassasiyetle angaje olabiliyor.

EREN

100 km menzilli turbojet motorlu loitering mühimmat EREN, 35 kg’lık hafif yapısına rağmen zırhlı hedefleri vurabilecek kapasitede. KIZILELMA’nın taşıma kapasitesi sayesinde birden fazla EREN aynı anda kullanılabiliyor.

MÜZEYYEN BIYIK

