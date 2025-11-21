Sony, Efsane Cuma kampanyası kapsamında yeni üyelere özel PlayStation Plus'ın Türkiye fiyatlarında yüzde 33'e varan indirime gitti. İşte kısa süreli kampanyaya dair detaylar...

Sony, yeni üyelere özel PlayStation platformunda aylık belli ücretler karşılığında birçok oyuna erişimi sağlayan “PlayStation Plus” aboneliğine Efsane Cuma indirimi yaptı. PlayStation Plus özellikle oyun fiyatlarının artmasının ardından oyuncular için iyice cazip bir teklif oldu.

KAMPANYA 5 ARALIK'TA SONA ERİYOR

Yüzlerce oyunun yer aldığı kütüphanenin yanı sıra birçok avantaj sunan PlayStation Plus Extra ve Deluxe için kampanya başladı. Kısa süre devam edecek indirimler, Extra ve Deluxe paketlerinde sunuluyor. Kampanya için son tarih 5 Aralık.

DELUXE PAKETTE YÜZDE 33 İNDİRİM

PlayStation Plus Deluxe aboneliğinin 12 aylık seçeneği yüzde 33 oranında indirime girdi. Böylece 4 bin 266 TL yerine yalnızca 2 bin 858 TL ödeyerek 12 aylık Extra aboneliği alınabilecek. Bu abonelik ile tüm temel PlayStation Plus özelliklerinin yanı sıra oyun kataloğu, oyun deneme sürümleri, klasikler kataloğu ve paylaşımlı oyun dahil çeşitli avantajlara erişilebilecek.

EXTRA PAKETTE YÜZDE 25 İNDİRİM

PlayStation Plus Extra aboneliğinin 12 aylık seçeneği ise yüzde 25 oranında indirime girdi. Böylece 3 bin 645 TL yerine yalnızca 2 bin 733 TL ödeyerek 12 aylık Extra aboneliği alınabilecek. Bu abonelik ile oyun kataloğu, Ubisoft+ klasikleri, aylık oyunlar, bulut depolama alanı, özel indirimler gibi çeşitli avantajlar elde edilebilecek.

