20 milyon konutun sadece yarısı DASK'lı! Sındırgı'dan sonra yine gündemde

20 milyon konutun sadece yarısı DASK’lı! Sındırgı'dan sonra yine gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
20 milyon konutun sadece yarısı DASK’lı! Sındırgı&#039;dan sonra yine gündemde
Deprem Sigortası, DASK, Deprem, Türkiye, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye’de 20 milyon 32 bin konuttan yaklaşık 11,5 milyonu zorunlu deprem sigortası ile teminat altında bulunuyor. Bu da sigortalılık oranının yüzde 57 seviyesinde kaldığını gösteriyor.

Türkiye genelinde 20 milyon32 bin konuttan 11 milyon 491 bininin depreme karşı finansal güvence sağlayan zorunlu deprem sigortasına sahipken, deprem kuşağında yer alan ülkemizde yüzde 57’deki bu sigortalılık oranının çok düşük olduğu belirtildi. 1999 Marmara depreminden sonra çok sayıda deprem yaşayan, Asrın Felaketi olarak ifade edilen Kahramanmaraş merkezli 11 ildeki depremlerdeki büyük yıkım sonrası son beş ayda önce İstanbul sonra Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremlere rağmen zorunlu deprem sigortası sayısında bir türlü istenen seviyeye gelinemiyor.

EN FAZLA İLGİ MARMARA’DA

DASK verilerine göre Marmara, DASK’ın en yüksek olduğu bölge. Yüzde 65 sigortalılık var, 6 milyon 840 bin poliçe düzenlenmiş. Doğu Anadolu Bölgesi, geçmişte yıkıcı depremlerin görüldüğü bölge. Bu bölgemiz, yüzde 61 ile ikinci sıradaki en yüksek sigortalılığa sahip. Ege Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu’da yüzde 57 sigortalılık var. Akdeniz ve İç Anadolu yüzde 50, Karadeniz ise yüzde 45 sigortalılığa sahip. İllere baktığımızda da Bolu, 99 depreminde en büyük yıkımı yaşayan il olarak sigortalılıkta yüzde 91’le ilk sırada yer aldı. Düzce’de bu oran yüzde 90, Yalova’da yüzde 85, Muğla ve Sakarya’da yüzde 84 seviyesinde. Sigortalılık oranının en düşük olduğu il yüzde 30 ile Gümüşhane oldu. Onu sırasıyla yüzde 33 ile Rize, yüzde 35 ile Bayburt, yüzde 36 ile Kırıkkale izledi.

DEPREM SONRASI ORAN ARTTI

Elâzığ’da 2020’deki deprem öncesinde yüzde 35 olan sigortalılık oranı, depremden sonraki ilk bir yıl içinde yüzde 52’ye yükselirken, İzmir’de 2020 depremi sonrasında bu oran yüzde 56,8’den yüzde 63’e çıktı. Ege Bölgesi genelinde ise bu oran yüzde 54’ten yüzde 59’a ulaştı. Kahramanmaraş merkezli 2023 depremleri sonrası ise Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sigortalılık oranı yüzde 50’den yüzde 57’ye yükseldi. Öte yandan DASK’ın toplam ödeme gücü 355 milyar liraya ulaşmış durumda. Kurumdan bugüne kadar yapılan toplam hasar ödemesi 41 milyar lirayı bulurken, en büyük ödemeler 2023 Kahramanmaraş depremleri sonrası gerçekleştirildi.

