Türkiye kavruluyor! 24 kentte sıcaklık 40 dereceyi aştı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini gösteriyor. Bugün 24 kentte termometreler, 40 derece ve üzerine çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere göre 40 ila 48,2 derece aralığında ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde 48,2 derece ölçüldü. Bunu Adana'nın Kozan ilçesi 47,7 ve Hatay'ın Kırıkhan ilçesi 46,7 dereceyle takip etti.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle:

Osmaniye, Sumbas - 48,2

Adana, Kozan - 47,7

Hatay, Kırıkhan - 46,7

Şırnak, Cizre - 46,3

Eskişehir, Sarıcakaya - 46

Mardin, Kızıltepe - 45,6

Antalya, Manavgat - 44,9

Mersin, Mut - 44,8

Şanlıurfa, Birecik - 44,6

Siirt, Kurtalan - 44,5

Diyarbakır, Silvan - 44,3

Gaziantep, İslahiye - 44,3

Kahramanmaraş, Andırın - 44

Kilis il merkezi - 43,6

Burdur, Bucak - 43,4

Batman, Beşiri - 43,1

Bilecik, İnhisar - 43,1

Adıyaman, Besni - 42,5

Aydın, Karpuzlu - 42,2

Karaman il merkezi - 41,9

Karabük il merkezi - 40,9

Kütahya, Gediz - 40,5

Afyonkarahisar, Evciler - 40,2

Isparta, Gönen - 40,2

