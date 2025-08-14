İstanbul'da şiddetli rüzgar alarmı! Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, deniz seferleri iptal edildi

İstanbul’da etkili olan kuvvetli fırtına hayatını olumsuz etkiledi. İnsanlar yollarda yürümekte güçlük çekerken, ağaçlar devrildi, evlerin de çatısı uçtu.

KARTAL'DA ÇATI UÇTU

Kartal’da 7 katlı apartmanın çatısı şiddetli rüzgar sonucu parçalanarak uçtu. Çatının bir kısmının sokağa düşmesi sonucu bir otomobil ve ev zarar gördü.

Olay, Kartal Yalı Mahallesi Halk Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halk Sokak üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatısı aşırı rüzgarda yerinden sökülerek ayrıldı. Rüzgar sonucu çatının bir kısmı sokağa düşerek park halindeki bir araca ve başka bir apartmanın çatısına zarar verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ve İtfaiye ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alarak sokak giriş ve çıkışlarını kapattı. Ekipler, rüzgarın şiddeti nedeniyle binanın çatısına müdahale edemedi.

BEYOĞLU'NDA AĞAÇ DEVRİLDİ

İstanbul Beyoğlu’nda şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç yola devrildi.Ağacın devrildiği sırada yoldan insan geçmemesi muhtemel bir yaralanma ve can kaybını önledi. Devrilen ağaç nedeniyle yol bir süre trafiğe kapatıldı.

BUDO SEFERLERİİPTAL OLDU

Marmara Denizinde etkili olan şiddetli rüzgar deniz seferlerinin aksamasına sebep oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurduğu üzere, Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan elverişsiz hava şartları sebebiyle BUDO, bazı seferlerin iptal edildiği açıkladı. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından 8 ayrı seferin iptal edildiği duyuruldu.

Öğle saatlerinde şiddetini arttıran rüzgar sebebiyle bugün saat 14.00'te başlayıp iptal olan seferler şu şekilde:

14.08.2025 14:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 17:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 20:15 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları

14.08.2025 20:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi iptal sebebi olumsuz hava şartları