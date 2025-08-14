Balıkesir Sındırgı depremi sonrası eski başkandan açıklama: Varsın koltuk gitsin

10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen 6.1'lik deprem yapı stoku ve yatay mimarinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Eski belediye başkanı AK Partili Ekrem Yavaş, depremle ilgili yaptığı açıklamada "Zamanında aldığımız tedbirler başkanlık koltuğuma mal oldu ama Sındırgı'yı büyük bir felaketten koruduk. Yıkılan tek bina var o da 1997'de inşa edilmiş" dedi.

Sadece 1 can kaybının yaşandığı Sındırgı'nın AK Partili eski belediye başkanı Ekrem Yavaş bu şiddetteki depremin yıkıcı etkilerini ucuz atlattıklarını vurguladı ve kendi döneminde aldığı tedbirleri anlattı.

"KAT İMARINI İNDİRDİK"

"Zamanında aldığımız tedbirler başkanlık koltuğuma mal oldu ama Sındırgı'yı büyük bir felaketten koruduk." diyen Yavaş, "6 kat imarı 4'e, 4 kat imarı 2'ye indirdik, insanların dereden, çaydan kum alarak ev yapmasını önlemek için kum ocağı yaptırdık, ovaları imara açmadık. Bu benim seçim kaybetmeme neden oldu ama insanlar aldığımız tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyorlar" ifadelerini kullandı.

ÜŞÜMEZSOY'UN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un yaptığı açıklamaya da değinen Ekrem Yavaş, "Sındırgı'da depremin olacağını doğru tahmin eden Üşümezsoy'un 'Bu deprem başka bir yerde olsaydı, yüzlerce kişi hayatını kaybederdi. Ancak Sındırgı'da zamanında alınan tedbirler, yapı stokunun kalitesini ortaya koyuyor. Bir binanın yıkılması ve 1 kişinin ölmesi, aslında Sındırgı'da Türkiye ortalamasının çok üstünde bir yapı kalitesinin varlığını gösteriyor' sözleri çok önemli." diye konuştu.

Belediye başkanlığı yaptığı dönemde aldıkları bazı kararlar ve tedbirler olduğunu hatırlatan Yavaş şunları söyledi:

"HERKES ÇAYDAN KEPÇEYLE NE GELİRSE ALIYOR, İNŞAATTA KULLANIYORDU" "2004'te buraya kum ocağı yaptırdım. Vatandaş betonarme bina yapımında yıkanmış çakıl, kum kullansın, beton kalitesi yükselsin diye böyle bir tesis kurduk. Bu çok önemli bir adımdı. Ondan önce herkes çaydan kepçeyle ne gelirse alıyor, inşaatta kullanıyordu"

"BELKİ DE 2009'DAKİ SEÇİMİ BU YÜZDEN KAYBETTİM"

İlçedeki imar izinleriyle ilgili yaptıkları düzenlemeyle ilgili de konuşan Yavaş, "Bizde imar planı 6 katlıydı. Biz bu kat iznini 4'e düşürdük. 4 katlı olanları da 2'ye düşürdük. Bu konuda vatandaş 'Benim arsama daha çok daire yapacaktım ama yapamaz oldum' diye çok ciddi serzenişte bulundu. Hatta belki de 2009'daki seçimi bu yüzden kaybettim. İmar durumlarını bütün belediye başkanları yükseltmeye çalışır, biz düşürmeye çalıştık. Akabinde yine yapılan bir diğer çalışma da ilçede hiçbir sahayı imar açmamak oldu. 15 yıl boyunca yeni bir imar izni vermedik, alan açmadık, ovalarda inşaat yaptırmadık. Sadece TOKİ kendi alanında inşaat yaptı o da taşlık araziydi" ifadelerini kullandı.

"İLÇEMİZDE MÜSTAKİL, YATAY MİMARİ SİSTEMİ YERLEŞMİŞ OLDU"

Kendisinin göreve gelmesinden önceki dönemde yüksek katlı imar izinlerinin binalara nasıl zarar verdiğini anlatan Ekrem Yavaş, "Önceden köyden gelen vatandaş, 4 kat imar izni olan binanın birinci katını yapardı, kendisi oturmaya başlardı, sonra beklerdi. Yıllarca bekleyen binanın üstündeki inşaat demirleri artık çürümeye başlardı. Sonra parasını ayarlayabilirse bir kat daha çıkardı. Yıllar sonra yine parayı denkleştirirse bir kat daha yapardı. Bu çok kötü ve tehlikeli bir sistemdi. Bizim dönemimizde 2 katlı imar izinleri hayata geçirilince, nasıl olsa kimseye kiraya vermeyeceğini düşünerek, herkes kendisine müstakil ev yapma hayali kurmaya ve ona göre hareket etmeye başladı. İlçemizde müstakil, yatay mimari sistemi yerleşmiş oldu. Şehir ciddi manada düzgün bir imara kavuşmuş oldu" diyerek sözlerini tamamladı.