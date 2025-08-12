Bakan Kurum deprem bölgesinde... "100 konutu Sındırgı merkezde hak sahibi olan vatandaşlarımıza vereceğiz"

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgede incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir’de 152 binada 265 bağımsız bölümün, Manisa’da ise 41 binada 53 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu açıkladı. Depremin ardından 800’ün üzerinde artçı sarsıntı yaşandığını belirten Kurum, TOKİ tarafından Sındırgı merkezde inşa edilen 100 konutun mayıs ayında hak sahiplerine teslim edileceğini, köy konutlarının yapımına ise 1,5 ay içinde başlanacağını söyledi. Bakan Kurum, vatandaşlardan ağır hasarlı ya da tespiti yapılmamış binalara girmemelerini istedi.

Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremden etkilenen Balıkesir Caddesi'nde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, Bakanlık olarak depremde zarar gören ya da yıkılan evler için çalışmaları süratli şekilde başlattıklarını aktardı.

Devletin tüm birimleriyle ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmalar yürüttüğünü vurgulayan Kurum, "Hasar tespiti ekiplerimiz başta Balıkesir olmak üzere depremden etkilenen tüm illerde 37 mahallede, 774 binada tam 1500 bağımsız bölümde inceleme yaptı. Balıkesir'de 152 binada 265 bağımsız bölümün ağır hasarlı ya da yıkık olduğunu, Manisa'da 41 binada 53 bağımsız bölümün depremde ağır hasar aldığının tespitini yaptık." diye konuştu.

DEPREMDEN ETKİLENEN BİNALAR TEK TEK İNCELENECEK

Bakan Kurum, Sındırgı’da depremden etkilenen tüm binaların tek tek inceleneceğini belirterek vatandaşlara uyarıda bulundu. Ekip sayısının 250’ye çıkarıldığını kaydeden Kurum, ağır hasarlı ya da tespiti yapılmamış binalara kesinlikle girilmemesini istedi. “Girilmeyen bina, çalınmayan kapı kalmayacak” diyen Kurum, yapılan her hasar tespitinin aynı gün içinde ilan edileceğini vurguladı.

Bakan Kurum, depremde evi yıkılan veya ağır hasar gören vatandaşlar için Balıkesir Valiliği koordinesinde misafirhane ve otellerde barınma imkânı sağlandığını açıkladı. Ayrıca AFAD tarafından yaklaşık 60 konteynerin kurulumunun tamamlandığını, talep eden tüm depremzedelerin akşam itibarıyla konteynerlere yerleştirileceğini belirtti. Cuma gününe kadar Sındırgı’nın tamamında taramaların bitirileceğini ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

100 KONUT TESLİM EDİLECEK

TOKİ tarafından Sındırgı merkezde inşa edilen 100 konutun mayıs ayında hak sahiplerine teslim edileceğini ifade eden Kurum, köy konutlarının yapımına da 1,5 ay içinde başlanacağını duyurdu. Köylerde talep eden vatandaşlar için çelikten köy evleri yapılacağını belirten Kurum, depremde 48 ahırın hasar gördüğünü, hayvan kaybı yaşayan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığı ile birlikte geçici ahır desteği verileceğini açıkladı.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, benzer acıların yaşanmaması için evlerin depreme dirençli hale getirilmesi gerektiğini söyledi.

'KOLON KESİLDİ' İDDİALARI

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da cevaplayan Kurum, yıkılan bir bina hakkındaki "kolon kesme" ve "ısıya maruz kalma" iddialarına ilişkin, söz konusu iddiaların incelendiğini, savcılığın gerekli tahkikatı yapacağını söyledi.

Sorumluluğu olanlar varsa bunun hesabının sorulacağını vurgulayan Kurum, "Bina sahibi ve müteahhidine ilişkin Adalet Bakanlığımız bir karar verdi, incelemelere müteakip de gerekli hukuki ve adli soruşturmalar sürecektir." dedi.

Bölgede misafirhane ve sağlam binaların bulunduğunu anlatan Kurum, yeterli talebin görülmediği yerde konteynerlerin ve gereken tedbirlerin alınacağını belirtti.