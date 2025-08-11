Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan bina ile ilgili vahim iddia!

Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan bina ile ilgili vahim iddia!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Güncelleme:
Gündem Haberleri

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 3 katlı bir bina yıkılmıştı. Binanın kolonlarıyla ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde dün akşam saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depremde Sındırgı ilçesindeki 3 katlı bir bina ile kırsal alanda 12'si metruk 15 yapı yıkıldı. Depremde bir kişi hayatını kaybederken, 29 kişi de yaralandı.

Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan bina ile ilgili vahim iddia - 1. Resim

"KOLONLARI KESİLDİ" İDDİASI

1998 yılında inşa edilen ve depremde yıkılan binanın altında daha önceden fırın olduğu öne sürüldü. 2012 yılında tadilat yapıldığı öğrenilen binada kolon kesildiği iddiası gündeme geldi.

Balıkesir Sındırgı depreminde yıkılan bina ile ilgili vahim iddia - 2. Resim

"NORMAL BİR DURUM DEĞİL"

İddiaların ardından akıllara "Altında iş yeri olan binalar riskli mi?" sorusu geldi. Konuyla ilgili Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Koçar, NTV'de şunları söyledi:

"Konut olarak kullanılan binaların altında iş yeri yapılması maalesef bizim yönetmeliğimizde var. 1999 depreminde bu yana kolan kesilen binalara çok fazla rastladık. Bir de fırın olması ayrıca başka zafiyetler oluşturuyor. Fırında meydana gelen yüksek ısı kolanlardaki malzemeleri tamamen bitiriyor. Eğer binanın altında bulunan iş yerine fırın yapılacaksa ona göre izalasyon yapılmalı.

"6,1'DE BİNA YIKILMASI NORMAL DEĞİL"

6,1 büyüklüğünde böyle bir bina yıkılıyorsa birileri görevini yerine getirmemiş oluyor. 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bina yıkılması ve hasarlı bina olması normal bir durum değil. Türkiye içerinde bu tür binalar çok fazla var. Bir tane kolan kesilmişse bu bina kesinlikle yıkılır."

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

