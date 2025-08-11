Balıkesir 6,1 ile sallandı! Uzmanlardan peş peşe açıklamalar geldi... "Ben bildim saçmalıklarına lüzum yok"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün akşam saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu. Sarsıntının yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Deprem nedeniyle 16 bina yıkılırken, 29 kişi yaralandı ve 1 kişi de hayatını kaybetti. Peki bundan sonra ne bekleniyor? Depremler devam eder mi? Uzman isimlerden art arda açıklamalar geldi.

NACİ GÖRÜR:

"Şimdi Alakır-Sındırgı/Balıkesir’de 6,1 deprem oldu. Deprem Simav Fay Zonu, Sındırgı Segmanı üzerinde. Sağ yönlü, yanal bir fay niteliğinde. Küçük deprem değil, hasar olabilir. Daha büyük deprem olacağını sanmıyorum. Evlerden bir müddet uzak durun.

"TEK ÇÖZÜM DEPREM DİRENÇLİ KENTLER"

Sındırgı ve çevresinden yıkım haberleri geliyor. Sanıldığı kadar hasarsız atlatılmayacak. İnşallah fazla zaiyat olmaz. Şimdi televizyonlarda deprem haberi peşinde koşanlara söylüyorum: Ben deprem dirençli kentler diye yırtınırken neredeydiniz? Unutmayın tek çözüm deprem dirençli kentler. Artçılar devam ediyor.

İSTANBUL'U ETKİLER Mİ? Alakır-Sındırgı/Balıkesir depremleri İstanbul, Marmara’yı etkiler mi deniliyor. Marmara Bölgesindeki faylara stres yüklemiş, stres alanlarını etkilemiş olabilir ama ben KAF’ın kuzey kolunu etkileyeceğini sanmıyorum. Geçmiş olsun. "BEN BİLDİM SAÇMALIKLARINA LÜZUM YOK" Sındırgı depremi neyin uyarısıdır? Deprem dirençli kentlerin uyarısıdır. Çok bilgili olmaya, araştırmaya, fay sistemlerinin ayrıntısına, falcı olmaya, ben bildim saçmalıklarına lüzum yok. Gelin devlet, hükümet, belediye, halk el ele, omuz omuza verelim ve ülkemizi deprem dirençli hale getirelim. Bak bizimkinden daha büyük depremlerde insan ölmüyor, bizde 7 ve daha büyüğünde on binlerce insanımızı toprağa veriyoruz. Daha bıkmadık mı? Yeter değil mi? Geçmiş olsun."

SÜLEYMAN PAMPAL:

"Bu deprem zaten bekleniyordu. Son aylarda Sındırgı civarında 4-5 büyüklüğünde depremler meydana geliyordu. Bu, Simav Fayı’nın baş ucunda yer alan bir bölge. Sındırgı’dan doğuya doğru gidildiğinde 1970’te büyük yıkıma ve can kaybına yol açan Gediz Depremi’nin olduğu alan bulunuyor. Söz konusu fayın hemen yakın kuzeyinde, bu fayla ilişkili başka tarihi faylar da mevcut.

"ARTÇI SARSINTILAR ELBETTE OLACAK"

Bu fay zonu, Batı Anadolu’dan İç Anadolu’ya doğru devam ediyor. Simav Fayı, Afyon–Akşehir–Gıraverdi üzerinden ilerleyerek Konya–Karaman yönüne uzanan ciddi bir zonun parçasıdır. Bölgenin hemen batısında ise kuzeydoğu–güneybatı doğrultusunda, doğrultu atımlı (strike-slip) faylar bulunur. Yani bölgede hem doğrultu atımlı hem de normal karakterli faylar vardır. Sındırgı’dan başlayıp Simav üzerinden Afyon–Akşehir–Gıraverdi hattına kadar uzanan bu fay sistemi, tarih boyunca birçok deprem üretmiştir. Nitekim bugün depremin merkez üssü olan bölgede, 6.1 büyüklüğündeki ana depremden yaklaşık bir saat önce 3.4 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Hemen ardından da 6.1 büyüklüğünde ana deprem meydana geldi. Artçı sarsıntılar elbette olacaktır. 6.1 büyüklüğü, bölge şartları dikkate alındığında yıkıcı etkiye sahiptir. Vatandaşlarımızın uyarıları dikkate almasında büyük fayda vardır.

"TÜRKİYE'NİN DEPREM RİSKİNİN EN YÜKSEK OLDUĞU YER BATI ANADOLU'DUR"

Deprem 11 kilometre derinlikte gerçekleşti. Bu da onun sığ bir deprem olduğunu gösterir; sığ depremler yüzeye daha yakın olduğu için daha fazla hasara yol açabilir. Batı Anadolu’nun İç Anadolu’ya doğru uzanan faylarından biri, değişik karakterlerin oluşturduğu bir zon. 23 Nisan’da İstanbul’da meydana gelen depremlerle aynı dönemde burada da 4 civarlarında depremler olmuştu. Türkiye’nin deprem riskinin en yüksek olduğu yer Batı Anadolu’dur. En çok ve en sık deprem üreten bölge.

SINDIRGI DEPREMİ BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİNİN HABERCİSİ Mİ? Haberci demek doğru değil, 7 civarında deprem üretme potansiyeli olan faylar, 7.2’lik deprem var ancak daha büyükleri yok. Ana şok olarak değerlendirmek daha doğru, bundan sonra artçılar küçülerek günler ve aylar içinde devam edebilir. Bu depremden önce 3 civarında olan deprem öncü sayılır. Bundan daha büyük deprem olabilir ancak çok güçlü değil. Orta büyüklükte deprem denilebilir ama ülkemiz şartlarında hasar yapıcı deprem gurubuna girer. Doğu Batı yönlü çok sayıda faylardan oluşan bir sistem var."

OSMAN BEKTAŞ:

"Tümör gibi büyüyor, büyümeye devam edecek. Uşak merkezli, kuzeyden Simav Fayı, güneyden Gediz Fayı ile sınırlı olan Uşak bloğu, 1969-2025 yılları arasında 6 büyük (M 6-7) deprem üretti. Deprem kümesi bloğu oluşturan fayların karşılıklı stres transferiyle gerçekleşti.

"DEPREM KÜMESİNİN SON ÜRÜNÜ OLMAYACAK"

Sındırgı 6,1 depremi büyüyen deprem kümesinin son ürünü olmayacak. Deprem kümesi batıda Manisa-İzmir; güneyde Aydın-Muğla; doğuda Isparta, Afyon yörelerine doğru genişleyecek. Neden? Uşak bloğunun deformasyonu ve çevre bloklara olan etkisi sürekli olan Ege deformasyonun bir ürünüdür."

ŞENER ÜŞÜMEZSOY:

"Sındırgı'da meydana gelen deprem, haritamızda görüldüğü gibi Menderes Masifi'nin doğu-batı yönünü kesen bir fay hattında gerçekleşti. Bu bölge, 1999 depreminden önce arazide çalıştığımız ve teknolojiyle gelişen bir gerilme yapısına sahip bir alandır.

Bu hattın en doğusunda, 1971 yılında meydana gelen ve Gediz Depremi olarak bilinen 7.1 büyüklüğündeki deprem yaşanmıştır. Bu deprem, hem normal fay hem de yırtılma fayının birlikte çalıştığı bir sistem üzerinde gerçekleşmiştir. Onun hemen batısında, Simav Dağı'nın yükselmesiyle oluşan bir deprem daha vardır; bu deprem 2009 yılında 6.2 büyüklüğünde olmuştur. Bunun batısında ise Türkmen Dağı önündeki çöküntü alanında 6.4 büyüklüğünde başka bir deprem meydana gelmiştir.

"DEPREM SINDIRGI FAY HATTI BOYUNCA GERÇEKLEŞTİ"

Yaşanan deprem, Sındırgı fay hattı boyunca gerçekleşti. Burası, doğu-batı yönünde Menderes Masifi'nin kuzey kesimini kesen bir çökme fayıdır. Bu fayın güneyindeki bölge yükselirken, önündeki bölge çökme eğilimindedir. Fay hattının kuzeyinde ise Gördes Masifi gibi yükselme alanları bulunmaktadır. Daha önce bu konuyla ilgili bir haber yapmıştık. Yaklaşık bir saat önce Kuzey Ege'de Menderes Masifi'ndeki fayların durumunu gösteren haritamızda, bölgedeki deprem riskini detaylı şekilde belirtmiştik. Son deprem de bu fay hattı boyunca meydana geldi."

OKAN TÜYSÜZ:

"6.1 büyüklüğündeki depremin artçıları 5.1 e kadar çıkabilir. Bunlar en azından birkaç gün sürecektir. Ana şokta hasar görmüş yapıların hasarı artçılar nedeniyle artabilir. Evinizde hasar varsa yetkililerden sağlam raporu almadan eve girmeyiniz. Geçmiş olsun.

"6.1'LİK DEPREM 21.300 TON DİNAMİT PATLAMASINA EŞDEĞER"

6.1'lik deprem 21.300 ton dinamit patlamasına, Hiroşima'ya atılan 1.4 atom bombasına ve Nagazaki'ye atılan 1.07 atom bombasına eşdeğer. Bu kadar geniş mesafede hissedilmesi de doğal.

Akşam depremde yıkılan binayı izlerken beton içerisinde 10 santimetreye varan çapta yuvarlak çakıllar gördüm, aklıma 85 cana mal olan Çeltiksuyu depremi geldi, aynısı orada da vardı. Zaman geçiyor cehalet ise kalıcı."

ŞERİF BARIŞ:

"MARMARA DEPREMİNİ KESİNLİKLE ETKİLEMEZ"

"Burada meydana gelen deprem, Marmara depremini kesinlikle etkilemez. Her depremden sonra bu deprem Marmara Denizi'ni etkilemez diyoruz. Sanki Türkiye'nin başka yerinde fay hattı yok gibi davranıyoruz.

Erken uyarı sistemleri depremi önceden haber vermez. Diğer kullanıcılardan depremin hızlıca yerini bularak ikinci yıkıcı olan dalganın geleceğini haber verir. Bu büyük depremlerde koruyucu olabilir. İkinci olarak da doğal gaz ve elektriği keserek önlem almayı sağlayabilir. Yıkıcı dalgalar geldiği zaman sinyal gelebilir.

"HİÇBİR UYGULAMA DEPREMİ ÖNDEN BİLEMEZ"

Bazı uygulamalar depremi ilk algılayacak sensörleri olmadığı için çalışmaz. Bu sistemler 40 kilometre içindeyse uyarmaz. Daha uzaktaki kişiler için uygun bir çalışma şekli var. Çalışan 1-2 uygulama var onların da kendi sensörleri var. Hangi uygulamayı alırsanız alın hiçbir uygulama depremi önden bilemez. Bu sistemler uzak mesafede daha iyi çalışır."