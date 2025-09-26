Sürücülerin inadı, meydan muharebesine döndü! Yumruklar konuştu

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde iddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YUMRUK YUMRUĞA GİRDİLER

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirine yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ve o sırada bölgede bulunan bir AVM'nin güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.