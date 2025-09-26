Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sürücülerin inadı, meydan muharebesine döndü! Yumruklar konuştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da iki sürücü arasında trafikte çıkan tartışma kavgaya döndü. Araçlarından inen iki sürücü yumruk yumruğa birbirine girerken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde iddiaya göre trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

YUMRUK YUMRUĞA GİRDİLER

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Araçlarından inen sürücüler birbirine yumruklarla saldırdı. Kavgayı gören vatandaşlar ve o sırada bölgede bulunan bir AVM'nin güvenlik görevlisi olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Sürücülerin inadı, meydan muharebesine döndü! Yumruklar konuştu - 1. Resim

Yaşanan kavga çevredekilerin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

