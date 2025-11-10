"Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklama

Balıkesir peş peşe yaşanan depremler ile sarsılmaya devam ediyor.

Son olarak Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREMLER YÖN DEĞİŞTİRDİ

Sındırgı'daki son depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün yaşanan sarsıntının 27 Ekim'deki sarsıntıya göre yön değiştirdiğini ifade etti. Ercan "Bugün Sındırgı kırığı üzerinde üç tane 4,7, 4,8, ve 10 dakika önce 4,9 büyüklüğünde giderek büyüyen artçı depremler oldu. 27 Ekim’deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor" sözlerini kullandı.

SINDIRGI'DA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK MI?

Artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini yönünde herhangi bir tahmin yapmanın bilime aykırı olacağını dile getiren Ercan "Eğer olursa 6,2'yi geçmesini beklemem" dedi.

"YIKIM ORANI ÇOK ARTAR"

Sındırgı'da daha önce yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Önceden olan iki tane 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar" ifadelerine yer verdi.

"RİSKLİ EVLERE GİRİLMEMELİ"

Bölgede yaşanan sarsıntılar sonrası hasar alan evlere dikkat çeken Ercan "Mühendislik hizmeti almamış evleri girilmemesi, özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını bildirmek isterim. Bir an önce devlet eliyle sındırgıda hasar gören yerler kuzeydoğudaki düver tepeye taşınmalıdır" açıklamasında bulundu.