Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > "Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklama

"Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklama

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
&quot;Eğer olursa büyük yıkım yaşanır&quot; diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklama
Deprem, Balıkesir, Sındırgı, Afad, Haber
Gündem Haberleri  / HABER MERKEZİ

Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremlerin ardından deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, dikkat çeken uyarılarda bulundu. Son depremlerin 27 Ekim'deki depremlere göre yön değiştirdiğinin altını çizen Ercan, Sındırgı'da büyük bir deprem olacak mı sorusuna ilişkin görüşlerini aktardı.

Balıkesir peş peşe yaşanan depremler ile sarsılmaya devam ediyor. 

Son olarak Sındırgı ilçesinde saat 21.20'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,64 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

"Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklama - 1. Resim

DEPREMLER YÖN DEĞİŞTİRDİ 

Sındırgı'daki son depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bugün yaşanan sarsıntının 27 Ekim'deki sarsıntıya göre yön değiştirdiğini ifade etti. Ercan "Bugün Sındırgı kırığı üzerinde üç tane 4,7, 4,8, ve 10 dakika önce 4,9 büyüklüğünde giderek büyüyen artçı depremler oldu. 27 Ekim’deki depremler güney doğu kesiminde olur iken, bu kez ardışık artçı depremler şaşırtan biçimde kuzey batıya yani Balıkesir yönüne doğru gelişiyor" sözlerini kullandı. 

SINDIRGI'DA BÜYÜK BİR DEPREM OLACAK MI?

Artçı depremlerin ardından büyük bir deprem gelip gelmeyeceğini yönünde herhangi bir tahmin yapmanın bilime aykırı olacağını dile getiren Ercan "Eğer olursa 6,2'yi geçmesini beklemem" dedi. 

"Eğer olursa büyük yıkım yaşanır" diyerek uyardı! Uzman isimden Sındırgı depremi sonrası kritik açıklama - 2. Resim

"YIKIM ORANI ÇOK ARTAR"

Sındırgı'da daha önce yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremi hatırlatan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Önceden olan iki tane 6,1 depreminden sonra bir daha bu büyük deprem olursa Sındırgı’da evlerde yıkım oranı çok artar" ifadelerine yer verdi.

"RİSKLİ EVLERE GİRİLMEMELİ"

Bölgede yaşanan sarsıntılar sonrası hasar alan evlere dikkat çeken Ercan "Mühendislik hizmeti almamış evleri girilmemesi, özellikle orta veya az hasarlı evlerin oturmak için güvenli olmadığını bildirmek isterim. Bir an önce devlet eliyle sındırgıda hasar gören yerler kuzeydoğudaki düver tepeye taşınmalıdır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: HABER MERKEZİ

Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metahan Baltacı açıklamasıEren Elmalı'dan bahis açıklaması: Oynadığı tarihi açıklayıp diğer iddiaları reddetti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Balıkesir Sındırgı'da korkutan deprem! İstanbul ve çevre illerde de hissedildi - Gündemİstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem!Prof. Dr. Üşümezsoy'dan "deprem fırtınası" açıklaması! Üçüncü büyük bir deprem riski var mı? - GündemÜçüncü büyük bir deprem riski var mı?Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyaretiGebze'de çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara, taburcu olduğu gün mezarlığa gitti - GündemTaburcu olduğu gün mezarlığa gittiCHP üyeliği Kanada'ya iltica için kabul gerekçesi mi? DMM'den açıklama geldi - GündemCHP üyeliği Kanada'ya iltica için kabul gerekçesi mi?Türk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor! Aselsan, Roketsan, MKE... - GündemTürk savunma sanayisi Afrika ile buluşuyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...