Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirdiği programı kapsamında bir kafeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Ziyaret sırasında bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bir süre kafede vakit geçirdikten sonra ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde bazı yetkililer de eşlik etti.