Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da bir kafede vatandaşlarla görüştü, sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da gerçekleştirdiği programı kapsamında bir kafeyi ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti - 1. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafede oturan vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti - 2. Resim

Ziyaret sırasında bazı vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, bir süre kafede vakit geçirdikten sonra ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ziyaretinde bazı yetkililer de eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti - 3. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti - 4. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz kafe ziyareti: Vatandaşlarla sohbet etti - 5. Resim

Suriye ile ABD ilişkilerinde bir ilk! Beyaz Saray'daki Şara-Trump görüşmesi başladı
