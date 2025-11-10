Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'tan bahis açıklaması: Futbolcularımıza inancımız tamdır

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcularının Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine dair açıklama yaptı.

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nın disipline sevk edilmesi üzerine bir açıklama yayımladı.

"MASUM OLDUKLARINA İNANCIMIZ TAM"

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu'nca profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında iki futbolcumuzun Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi süreci, tarafımızca dikkatle takip edilmektedir. Başta futbolcularımızın kişilik hakları ve aileleri ile mensup oldukları camiamızı yakından ilgilendiren bu hassas durumla ilgili sürecin evrensel hukuk normu olan masumiyet karinesi göz önünde bulundurularak büyük bir titizlikle ilerletilmesi elzemdir. İki futbolcumuzun da masum olduklarına inancımız tamdır. Tarafımızca TFF nezdinde girişimlere ivedilikle başlanacaktır. Söz konusu futbolcularımız da yarın sabah İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na müracaat ederek hukuki itirazlarını yapacaktır. Beşiktaş JK olarak, konunun takipçisi olduğumuzu ve Türkiye Futbol Federasyonu ile temas halinde bulunduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

