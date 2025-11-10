Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Fikri aklımdan bile geçmedi

Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'ndan bahis açıklaması: Fikri aklımdan bile geçmedi

Kaynak: HABER MERKEZİ
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu&#039;ndan bahis açıklaması: Fikri aklımdan bile geçmedi
Futbol, Bahis, Necip Uysal, Beşiktaş, TFF, Spor Haberleri, Haber
Spor Haberleri  / HABER MERKEZİ

Türkiye Futbol Federasyonu bahis oynayan futbolcuları açıkladı. Listede adı geçen Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, bahis iddialarını reddetti. Uysal, "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı." dedi. Beşiktaşlı kaleci Ersin Destanoğlu da iddiaları reddederek "İddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır" ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 1024 futbolcuyu açıkladı ve bu isimleri Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

Süper Lig'den sevk edilen oyuncular arasında Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal, Galatasaray'dan Metehan Baltacı ve Eren Elmalı ve Trabzonspor'dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu yer aldı.

NECİP UYSAL'DAN AÇIKLAMA

Necip Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hayatım boyunca bahis ile hiçbir ilişkim olmadı. Oynamadım, bahis hesabım olmadı. Fikri aklımdan bile geçmedi. Yıllardır alın teriyle, emeğimle tertemiz tutmaya çalıştığım ismimin bu şekilde gündeme getirilmesine karşı tüm hukuki mücadelemi vereceğim. Başta Beşiktaş taraftarının ve tüm sporseverlerin hiçbir şüphesi olmasın." dedi.

Necip Uysal'dan bahis açıklaması: Fikri aklımdan bile geçmedi - 1. Resim

ERSİN DESTANOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Beşiktaşlı futbolcu Ersin Destanoğlu, bahis soruşturması kapsamında PFDK'ya sevk edilmesi üzerine açıklama yaptı.

Ersin Destanoğlu, yaptığı açıklamada iddiaların asılsız olduğunu belirtirken şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nun 10.11.2025 tarihli "Disiplin Sevkleri" başlıklı açıklamasında, bazı futbolcuların bahis oynadığına dair iddialar yer almış ve ismim de bu listede gösterilmiştir.

Hakkımda ortaya atılan bu iddialar tamamen mesnetsiz, dayanaksız ve gerçeğe aykırıdır. Profesyonel kariyerim boyunca her zaman futbolun etik değerlerine ve hukukun gereklerine uygun bir şekilde hareket ettim.

İtibar suikastı niteliğindeki bu iddialar karşısında, mesnetsiz suçlamalarla kamuoyu önünde yargılanmama izin vermeyecek; hukukun bana tanıdığı tüm yasal hakları sonuna kadar kullanacağım.

Kamuoyunun asılsız iddialar karşısında sağduyulu davranacağına ve adaletin en kısa sürede tecelli edeceğine olan inancım tamdır."

Kaynak: HABER MERKEZİ

Bahis oynayan futbolcular ne kadar ceza alacak? G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'dan 6 isim varGalatasaray'da bahisten 2 futbolcu sevk edildi: Gerçek ortaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da bahisten 2 futbolcu sevk edildi: Gerçek ortaya çıktı - SporGalatasaray'da bahisten 2 futbolcu sevk edildi: Gerçek ortaya çıktıBahis oynayan futbolcular ne kadar ceza alacak? G.Saray, Beşiktaş ve Trabzon'dan 6 isim var - SporBahisçi futbolcular ne kadar ceza alacak?Bahis skandalında sıcak gelişme! İki ligdeki maçlar ertelendi - Sporİki ligdeki maçlar ertelendi!TFF, bahis oynayan futbolcuların isimlerini tek tek açıkladı! Süper Lig'de 27 futbolcu yer aldı - SporTFF, bahisçi futbolcuların isimlerini açıkladıPFDK'den Zorbay Küçük kararı! Resmen duyuruldu - SporPFDK'den Zorbay Küçük kararı! Resmen duyurulduTFF'nin bahis incelemesinin detayları ortaya çıktı: Süper Lig'den 30 futbolcu tespit edildi - SporSüper Lig'den 30 futbolcu tespit edildi
Sonraki Haber Yükleniyor...