Süper Lig ekibinden futbolcularının bahisten sevk edilmesine destek

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu’nun, 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıklamasının ardından sporculardan ve kulüplerden peş peşe açıklamalar geliyor.

Fatih Karagümrük, 1’i altyapı oyuncusu olmak üzere toplam 2 futbolcusunun da PFDK'ya sevk edildiği kararı ve bu süreci desteklediklerini belirten bir açıklama yayımladı.

KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMADA ŞU İFADELERE YER VERİLDİ:

“Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından, 1’i altyapı oyuncumuz olmak üzere toplam 2 futbolcumuz ile birlikte toplam 1024 futbolcunun Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilmesi yönünde alınan kararı kulüp olarak destekliyor ve bu kararın arkasında olduğumuzu kamuoyuna bildiriyoruz.

Türk futbolunda başlatılan bu sürecin kararlılıkla, şeffaflıkla ve adalet ilkeleri doğrultusunda derinleştirilmesini; bu ihlallerde rolü bulunan tüm kişi ve kurumların eksiksiz şekilde tespit edilerek gerekli yaptırımlarla karşılaşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte bu süreçte masumiyet karinesinin de gözetilmesinin ve hiçbir futbolcunun haksız isnatlarla karşı karşıya kalmamasının da gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kulübümüz, adil rekabetin, dürüstlüğün ve sportmenliğin korunması yönünde atılan her adımın arkasında durmaya devam edecektir.”