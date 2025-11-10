TFF, VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Kocaelispor - Galatasaray müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

VICTOR OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum."



Çağdaş Altay: "Evet hocam."



VAR: "Galatasaraylı futbolcunun şutu var."



VAR: "Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz."





VAR: "Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana."



Çağdaş Altay: "Tamamdır golü göreyim abi, hocam."



VAR: "Başka açıdan da gösteriyoruz."



Çağdaş Altay: "Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum."



VAR: "Tamamdır karar senin."