TFF, VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar
Güncelleme:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray'ın Kocaelispor maçında iptal edilen golünün VAR konuşmaları paylaşıldı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.
TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Kocaelispor - Galatasaray müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.
VICTOR OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ
VAR: "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum."
Çağdaş Altay: "Evet hocam."
VAR: "Galatasaraylı futbolcunun şutu var."
VAR: "Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz."
VAR: "Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana."
Çağdaş Altay: "Tamamdır golü göreyim abi, hocam."
VAR: "Başka açıdan da gösteriyoruz."
Çağdaş Altay: "Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum."
VAR: "Tamamdır karar senin."
