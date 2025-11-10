Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Spor > TFF, VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı. Galatasaray'ın Kocaelispor maçında iptal edilen golünün VAR konuşmaları paylaşıldı.

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanan maçların VAR kayıtları açıklandı.

TFF'nin YouTube kanalından yayımlanan kayıtta, Kocaelispor - Galatasaray müsabakasının pozisyonları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

VICTOR OSIMHEN'İN İPTAL EDİLEN GOLÜ

VAR: "Potansiyel gol öncesi ofsayt için sahada inceleme öneriyorum."

Çağdaş Altay: "Evet hocam."

VAR: "Galatasaraylı futbolcunun şutu var."

VAR: "Galatasaray'ın 8 numaralı oyuncusu hem defans 14 numaraya hem de kaleciye temas anı var. Hareket alanını kısıtladığını düşünüyoruz."

TFF, VAR kayıtlarını açıkladı: İşte Galatasaray'ın iptal edilen golündeki konuşmalar - 1. Resim

VAR: "Sen de kontrol et. Başka bir açıdan da göstereceğim sana."

Çağdaş Altay: "Tamamdır golü göreyim abi, hocam."

VAR: "Başka açıdan da gösteriyoruz."

Çağdaş Altay: "Teşekkürler, ofsaytla başlıyorum."

VAR: "Tamamdır karar senin."

