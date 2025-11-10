Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gebze'de çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara, taburcu olduğu gün mezarlığa gitti

Gebze'de çöken binada ailesini kaybetmişti: Dilara, taburcu olduğu gün mezarlığa gitti

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gebze’de 29 Ekim’de çöken 7 katlı apartmanın enkazından sağ kurtulan Dilara Bilir, 12 günlük tedavisinin ardından taburcu edildi. Ailesini kaybeden Dilara, hastaneden çıktıktan sonra ilk olarak mezarlığı ziyaret etti.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken 7 katlı apartmanın enkazından çıkarılan Dilara Bilir'in hastanedeki tedavisi tamamlandı.

Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi'nde 29 Ekim'de çöken 7 katlı apartmanda anne ve babası ile 2 kardeşini kaybeden Dilara, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde 12 gün süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Hastaneden çıktıktan sonra ailesinin mezarını ziyaret eden Dilara'nın, dedesi ve babaannesiyle yaşayacağı öğrenildi.

Gebze ilçesinde 29 Ekim'de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı'nın enkazında anne Emine, baba Levent ve çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir ise 8 saatlik çalışma sonucu kurtarılmıştı.

