AKOM uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildi

AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.

CUMAYA KADAR SÜRECEK

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

BÖLGE BÖLGE SON TAHMİN

Prof. Orhan Şen de beklenen yağışlara ilişkin “Yağış salı günü yağış geliyor Marmara bölgesine. Sadece Marmara'ya değil, Ege bölgesinin kıyı kesimi dahil olmak üzere salı, çarşamba, perşembe günü 3 gün yağmur var. Yine Çanakkale, İzmir civarlarında kuvvetli yağış görülebilir. Çarşamba günü de devam edecek. Çarşamba gününden sonra İç Anadolu bölgesinde yağış biraz fazlalaşacak. İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesinin Toroslar civarında yağış var” ifadelerini kullandı.