Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AKOM uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildi

AKOM uyardı! İstanbul'a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
AKOM uyardı! İstanbul&#039;a kuvvetli sağanak geliyor, tarih verildi
İstanbul, Yağış, Sağanak, Marmara, Haber
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

AKOM, yarın İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış beklendiği duyurdu. Yarından itibaren Marmara ve Ege'de 3 gün boyunca yağış olacağı tahmin ediliyor.

AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, şehirde bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı aktarıldı.

CUMAYA KADAR SÜRECEK

Yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği öngörülen raporda, salıdan sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi.

Raporda, yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği belirtildi.

BÖLGE BÖLGE SON TAHMİN

Prof. Orhan Şen de beklenen yağışlara ilişkin “Yağış salı günü yağış geliyor Marmara bölgesine. Sadece Marmara'ya değil, Ege bölgesinin kıyı kesimi dahil olmak üzere salı, çarşamba, perşembe günü 3 gün yağmur var. Yine Çanakkale, İzmir civarlarında kuvvetli yağış görülebilir. Çarşamba günü de devam edecek. Çarşamba gününden sonra İç Anadolu bölgesinde yağış biraz fazlalaşacak. İç Anadolu bölgesi, Batı Karadeniz bölgesi ve Akdeniz bölgesinin Toroslar civarında yağış var” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Trump–Şara görüşmesine saatler kala "Türkiye" iddiası!Ermenistan'da 'seçmeli' olarak müfredata alınmıştı! Türkçeye ilgi giderek artıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kastamonu'da kaybolan anne oğuldan hala ses yok! Ayıların inleri dahi kontrol ediliyor - GündemKayıp anne oğuldan hala ses yokGürsel Tekin, CHP yönetimine sitem ederek duyurdu! Aziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklar - GündemAziz İhsan Aktaş'tan şikayetçi olacaklarTanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştü - GündemTanker değişiminde halat koptu! 2 işçi aşağı böyle düştüCumhurbaşkanı Erdoğan davet etti! KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, il yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak - GündemErdoğan davet etti, KKTC Cumhurbaşkanı geliyorAK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı'nda çatlak yok - Gündem"Cumhur İttifakı'nda çatlak yok"Büyük operasyon! 4 milyon liralık kaçak ürün ve uyuşturucu ele geçirildi - GündemBüyük operasyon! 4 milyon liralık kaçak ürün ve uyuşturucu ele geçirildi
Sonraki Haber Yükleniyor...