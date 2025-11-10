Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda 4'te 3: Filenin Efeleri set vermedi

6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda 4'te 3: Filenin Efeleri set vermedi

Kaynak: Anadolu Ajansı
Güncelleme:
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda çıktığı 4'üncü maçta Bahreyn'i 3-0 yenerek, 3'üncü galibiyetini elde etti.

Türkiye'nin yanı sıra Suudi Arabistan, Katar, Çad, İran ve Bahreyn'in katılımıyla düzenlenen 6'ncıİslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımımız, 4'üncü maçında Bahreyn'i 3-0 mağlup etti.

Boulevard SEF Arena'da oynanan karşılaşmada ilk seti 25-22 alan milli takım, büyük çekişmenin yaşandığı ikinci seti 34-32 kazanmayı başardı. Üçüncü seti 25-22 alan Ay-yıldızlılar, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda 4'te 3: Filenin Efeleri set vermedi - 1. Resim
Fotoğraf: Voleybol Federasyonu

Erkek Milli Voleybol Takımı, 5'inci maçında yarın saat 19.00'da Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale çıkacak, 3'üncü ve 4'üncü sırada yer alacak takımlar ise 3'üncülük maçı oynayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

