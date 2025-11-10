10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, geçtiğimiz ay sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan sözleşmeye imza atmıştı. Arjantinli yıldız, altyapısından yetiştiği ve 2004-2021 yılları arasında top koşturduğu Barcelona'nın taraftarlarını duygulandıran bir paylaşıma imza attı.
Lionel Messi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Camp Nou'yu ziyaret etti. Eski takımı Barcelona'nın maçlarını oynadığı stadyumu gezen dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
"UMARIM BİR GÜN GERİ DÖNEBİLİRİM"
38 yaşındaki 10 numara, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Özlediğim bir yere geri döndüm. Çok mutlu olduğum, sizlerin beni binlerce kez dünyanın en mutlu insanı hissettirdiğiniz bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim, sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, bunu hiç yapamadığım için" mesajını yazdı.
3 SAATTE 10 MİLYON BEĞENİ
Sadece 3 saatte 10 milyon beğeniye ulaşan Camp Nou paylaşımı, İspanyol devinin taraftarları ve Messi hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökhan Karataş