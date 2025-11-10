10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu

Lionel Messi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Camp Nou'yu ziyaret etti. Eski takımı Barcelona'nın maçlarını oynadığı stadyumu gezen dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

"UMARIM B İ R G Ü N GER İ D Ö NEB İ L İ R İ M"

38 yaşındaki 10 numara, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Özlediğim bir yere geri döndüm. Çok mutlu olduğum, sizlerin beni binlerce kez dünyanın en mutlu insanı hissettirdiğiniz bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim, sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, bunu hiç yapamadığım için" mesajını yazdı.

3 SAATTE 10 MİLYON BEĞENİ

Sadece 3 saatte 10 milyon beğeniye ulaşan Camp Nou paylaşımı, İspanyol devinin taraftarları ve Messi hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.