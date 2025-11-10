Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu

10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Amerikan Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi, geçtiğimiz ay sözleşmesini 2028 yılına kadar uzatan sözleşmeye imza atmıştı. Arjantinli yıldız, altyapısından yetiştiği ve 2004-2021 yılları arasında top koşturduğu Barcelona'nın taraftarlarını duygulandıran bir paylaşıma imza attı.

Lionel Messi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen yeni Camp Nou'yu ziyaret etti. Eski takımı Barcelona'nın maçlarını oynadığı stadyumu gezen dünyaca ünlü Arjantinli futbolcu, bu anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu - 1. Resim

"UMARIM BİR GÜN GERİ DÖNEBİLİRİM"

38 yaşındaki 10 numara, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma, "Özlediğim bir yere geri döndüm. Çok mutlu olduğum, sizlerin beni binlerce kez dünyanın en mutlu insanı hissettirdiğiniz bir yere. Umarım bir gün geri dönebilirim, sadece bir oyuncu olarak veda etmek için değil, bunu hiç yapamadığım için" mesajını yazdı.

10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu - 2. Resim

3 SAATTE 10 MİLYON BEĞENİ

Sadece 3 saatte 10 milyon beğeniye ulaşan Camp Nou paylaşımı, İspanyol devinin taraftarları ve Messi hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

10 milyon beğeni, yüzlerce yorum! Messi'nin Barcelona paylaşımı gündeme oturdu - 3. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

TOKİ 500 bin sosyal konuta vefat eden emeklinin emekli olmayan eşi başvurabilir mi?Karadağ Başbakanı mecliste Türkiye sorusundan kaçtı! Vize hamlesinin arkasında kim var?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Brighton duyurdu: Premier Lig'de Ferdi Kadıoğlu'na bir ödül daha - SporPremier Lig'e Ferdi damgası: Bir ödül dahaGalatasaray'dan açıklama: Kocaelispor maçını tamamlayamayan Torreira'nın son durumu - SporG.Saray açıkladı: Maçı tamamlayamayan Torreira'nın durumu'Seattle basketbolunun babası'na veda: NBA efsanesi Lenny Wilkens'tan acı haber - SporEfsaneden acı haber! 'Seattle basketbolunun babası'na vedaFenerbahçe'den 4'te 4! Lider kaybetti, Süper Lig'de namağlup tek takım kaldı - SporF.Bahçe'den 4'te 4! Lider kaybeti, namağlup tek takım kaldıKocaelispor kazandı, ortalık fena karıştı! Galatasaray'ın 'utanmazlık' tepkisine Recep Durul'dan cevap - SporG.Saray 'utanmazlık' dedi, Kocaeli cevap verdiNBA'de Alperen Şengün'ün gecesi: Milli yıldız double-double ile galibiyette başrol oynadı - SporNBA'de Alperen'in gecesi: Double-double ile maça damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...